Test della casa: scegli la tua preferita e scopri un lato nuovo del tuo carattere

Paese che vai, usanza che trovi dice il detto e così anche nelle case in cui vieni ospitato.

Il test della casa si basa sulla scelta dell’appartamento che più ti si addice per scoprire quali sono le usanze e i limiti del tuo carattere.

Prenditi qualche minuto per capire quale è la casa che più ti colpisce e scopri chi sei

Test della casa: bussa alla porta e scopri chi sei

Ecco i possibili edifici tra i quali devi scegliere. Pensaci bene e scopri il risultato!

1) Casa alla Gatsby

Hai scelto la casa dei tuoi sogni: uno stile classico e dolce dove già vedi la tua famiglia che si rilassa in giardino.

Il tuo uomo deve essere proprio come questo edificio, ovvero romantico, dolce e protettivo.

Tu sei un tipo che odia le banalità e le cianfrusaglie; ami dedicare il tuo tempo all’amicizia e all’amore.

Sei romantica, gentile e profonda e ami i valori legati alla famiglia. Tu non hai incognite sul tuo carattere e ormai ti comprendi meglio di tutti gli altri.

2) Casa rustica

Questa casa è rustica, ecologica e minimal e l’hai scelta per il tuo essere sempre a contatto con la natura, in pace con il mondo.

Sei una persona che non dice mai di no, pronta all’avventura con il tuo carattere determinato, spontaneo e carismatico.

Tu non ami le mezze misure e i limiti imposti dalla società, perché vuoi essere libera di esprimere la tua libertà.

Nonostante non ami i compromessi, sei disposta all’amore con una persona creativa, allegra e eclettica che ti porti a fare avventure da ricordare con un grande sorriso.

3) Casa lussuosa

Hai fatto la scelta più anticonformista, come sei te. Sei anche sensuale, provocante e molto leale.

La tua casa deve avere tutti i comfort possibili e le maggiori comodità così da permetterti di concentrarti sui tuoi doveri sociale.

Infatti sei una persona dinamica e attiva a cui piace prendere l’iniziativa è conoscere nuove persone.

Gli uomini te li mangi a colazione con il tuo sguardo che riesce a conquistare tutti e a stupirli.

Il tuo uomo deve essere virile, passionale e carismatico e il vostro miglior passatempo è proprio il sesso

4) Casa arcobaleno

Questa casa rappresenta la tua voglia di vivere. Sei un tipo istintivo che vive di pancia, vuoi provare, sperimentare, amare, viaggiare; insomma, non ti piace proprio stare ferma.

Sei istintiva, allegra e creativa e con questi pregi risulti anche un’ottima amica a cui poter confidare anche il più nascosto dei segreti.

Per quanto riguarda l’uomo, sei alla ricerca di un ragazzo che stimoli il tuo intelletto. Lo vorresti ironico e intelligente, per poter scambiare parole sensuali e battute pungenti.

5) Casa classica, ma originale

Tu sei leggermente più complicata e come la scelta della tua casa, sei un tipo legato alle tue origini, ma che è alla ricerca anche di qualcosa di nuovo e innovativo.

Sei sensuale, positiva, comunicativa e vivace. La tua testa è un vulcano di idee e hai un sacco di interessi diversi e soprattutto, tanta energia.

Sai di essere molto sensuale e ti diverte che lo notino anche gli altri. Vivi la vita con erotismo, passione e sentimento.

Vuoi un uomo diretto e romantico che riesca a farti parlare anche dei lati negativi e i problemi della tua vita.

6) Casa grande

Eccoci! Abbiamo trovato l’essere più determinato di tutti. Il destino per te non esiste, ma ritieni che ciò che accade dipenda solo da te.

I tuoi obbiettivi devono essere raggiunti in modo perfetto, perché tu ti impegni molto nel raggiungerli.

Sei concreta, affidabile, sicura di te.

Hai scelto la casa più grande, calda e bella e sogni una grande famiglia con cui vivere nella serenità e nell’ordine.

Il tuo uomo ideale deve essere protettivo, che ti tenga testa nelle discussione e allo stesso cammini al tuo fianco nelle difficoltà. Vuoi una persona che sappia stare al mondo