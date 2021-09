Giulia Stabile, l’amara confessione gela i fan: “E’ tossico”

Giulia Stabile, ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha gelato i suoi fedeli sostenitori con una dichiarazione totalmente inaspettata.

Giulia Stabile è nota al pubblico del piccolo schermo per essere non solo l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ma anche per essere l’unica ballerina donna ad essersi riuscita a portare a casa la coppa finale, mai successo prima in oltre 20 anni di messa in onda del programma.

Durante la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia, la giovane artista non ha incontrato soltanto la fame ma anche l’amore. Proprio in quel periodo, infatti, ha avuto modo di poter conoscere Sangiovanni, vincitore della sezione canto. Da quel momento i due non si sono mai più separati, ma di recente si è mormorato di una possibile crisi tra loro, ma sarà vero?

A svelare la verità è stata la diretta interessata ai microfoni di Whoopsee, rivelando come prosegue la sua relazione con il cantante di Malibù, la hit di quest’estate.

Giulia Stabile ha fatto una confessione su Sangiovanni, aggiungendo un aneddoto che ha gelato i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Stabile: la confessione dopo Amici di Maria De Filippi spiazza

Giulia Stabile, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a rassicurare i suoi fedeli sostenitori, smentendo tutte le possibili voci della crisi del suo rapporto con Sangiovanni.

La vincitrice di Amici di Maria De Filippi però che rivelato che sta provando, dopo la sua fine della sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia, di volersi allontanare dai social. O meglio: la giovane artista vuole tenere la sua relazione ben lontana da occhi indiscreti. In modo tale da poterla rendere non solo il più privata possibile, nonostante sia nata sotto riflettori, la sua relazione con il cantante.

“Con Sangio va tutto bene“ ha subito rassicurato i suoi fedeli sostenitori, smentendo i rumors della presunta crisi di coppia che li avrebbe colpiti dopo la fine della loro esperienza nel talent show di canale 5. “Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social“ ha poi proseguito la giovane artista, raccontando un inedito retroscena sui suoi piani futuri.

“Vogliamo fare così per poterlo rendere più sano, perché è un po’ tossico“ ha poi chiarito, facendo riferimento alla sovresposizione sui social. “C’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata“ ha poi concluso, mettendo subito le cose in chiaro su cosa dovranno e non dovranno aspettarsi da loro.

Giulia Stabile ha fatto chiarezza su Sangiovanni e sul suo rapporto con i social, chiarendo che esporrà molto meno la sua relazione pubblicamente per renderla il più privata possibile.