Raimondo Todaro, ufficiale: il vero motivo del suo approdo ad Amici

Ufficiale: Raimondo Todaro è un insegnante di ballo della scuola di Amici. Il vero motivo del suo approdo alla corte di Maria De Filippi.

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale:Raimondo Todaro è un nuovo insegnante della scuola di Amici. Maria De Filippi, per l’edizione 2021 ha scelto Raimondo Todaro come insegnante di ballo. L’ex maestro di Ballando con le stelle completa il corpo insegnanti di danza affiancando Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A lasciare il posto a Raimondo Todaro è stata Lorella Cuccarini che, dopo aver lasciato la cattedra di danza che ha occupato nella scorsa edizione, è diventata un’insegnante di canto affiancando Rudy Zerby e Anna Pettinelli.

Raimondo Todaro ad Amici: perchè ha lasciato Ballando con le stelle

Raimondo Todaro, protagonista indiscusso di Ballando con le stelle, ha deciso di lasciato il programma di Milly Carlucci. Con un post su Instagram, Todaro ha annunciato così la sua decisione:

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Ma qual è il motivo che ha spinto Todaro a lasciare dopo anni Ballando con le stelle? La voglia di tuffarsi in nuove esperienze. Lo scorso anno era stato il giudice di una prova a cui erano stati sottoposti i ballerini di Amici. Nella nuova edizione sarà il maestro di ballo.

Molti fans, però, non negano di sognare il ritorno di fiamma tra Todaro e l’ex moglie Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici. La scuola di Maria De Filippi sarà galeotta?