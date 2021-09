Tra le varie stranezze dei vip ce n’è una davvero disgustosa, ovvero la mancata cura dell’igiene personale: chi è il divo che odia lavarsi

Marilyn, cosa indossi per andare a dormire? “Solo due gocce di Chanel N.5”. Con questa celebre dichiarazione una delle donne più belle e più sexy del pianeta ha probabilmente dato il via ad una serie di stravaganti abitudini.

O forse, chissà, tutto esisteva già da molto tempo ma si aveva paura di esporsi in pubblico. La storia, anche quella più antica, è piena di racconti su abitudini particolari di personaggi famosi e non.

Ce ne sono alcune però davvero strambe, che possono risultare decisamente fastidiose agli occhi (e non solo) delle altre persone. Tra i vip più importanti del momento, infatti, ce n’è uno che ha scelto di adottare un nuovo tipo di igiene personale e rifiuta categoricamente di utilizzare il sapone.

Chi è il divo che odia lavarsi? Stiamo parlando niente di meno che di Brad Pitt. Sì, avete capito bene: uno degli uomini più belli del mondo non si lava, puzza e stargli vicino è quasi impossibile. Non ci credete? Sentite qui cosa hanno da dire le persone che lo conoscono bene.

Brad Pitt, il divo che odia lavarsi: la confessione di Angelina Jolie

Il sex symbol di svariate pellicole di successo sembra avere una vera e propria avversione verso il sapone. Raramente si lava, tanto che molti colleghi impegnati con lui sui set cinematografici hanno raccontato: “Puzza come un caprone ed è capace di non lavarsi e non cambiarsi nemmeno un indumento per tutta la durata delle riprese”.

Alla base della scelta di Brad Pitt, però, ci sarebbero motivi ecologici: sapone e deodoranti inquinano l’ambiente, così l’attore ha deciso di adottare una specie di composto naturale per la sua igiene personale: limone, sidro di mele e aceto.

Resta il fatto che l’olezzo emanato da uno degli uomini più sexy del pianeta non è di certo gradevole. Basta ascoltare la testimonianza della sua ex moglie Angelina Jolie: “Puzza come un cane pastore, non si lava. La doccia per lui è una cosa superflua. Emana talmente tanto un cattivo odore che i suoi figli lo chiamano papà puzzone”.

A proposito dei figli della coppia (di cui 3 adottati): da quando i due si sono mollati è iniziata una lunga battaglia legale sulla custodia dei ragazzi. La Jolie ha accusato Brad di aver messo a repentaglio la sua famiglia, anche se per il momento il giudice ha acconsentito alla custodia congiunta.