Uomini e Donne, puntata del 22/09/21: Armando smaschera Ida, Diego conquista tutti

A Uomini e Donne, puntata del 22 settembre, Ida Platano è stata smascherata da Armando Incarnato e Diego ha conquistato tutti.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Il continuo di quando abbiamo avuto modo di poter vedere ieri.

Dopo le disavventure di Gemma Galgani, al centro dello studio è arrivata Ida Platano. La dama sta continuando a frequentare Marcello e Graziano. Con il primo le cose sembrano proseguire a gonfie vele, mentre con il secondo si respira tutt’altra aria. Tant’è che lei sceglie di concludere la conoscenza.

Ida non riesce a lasciarsi andare e a nulla è servito il gesto romantico di lui di inviarle un mazzo di fiori con una dolce dedica. La Platano non riesce proprio a fidarsi di lui e rivela in studio che contrariamente a quanto confidato in precedenza, non è vero che è sceso per conoscere e corteggiare lei ma si trova in studio soltanto perchè è stato contattato dalla redazione.

A quanto punto interviene Maria De Filippi, rivelando di avere a portata di mano la domanda per partecipare al programma del cavaliere e conferma la sua versione: è sceso per lei.

Diego conquista tutti a Uomini e Donne: Gianni Sperti litiga con Armando

Gianni Sperti non è del tutto convinto delle parole di Ida Platano a Uomini e Donne e le chiede come mai non riesca proprio a fidarsi di Graziano, visto che in fin dei conti non lo conosce. L’opinionista è convinto che lei si faccia influenzare da qualche del parterre maschile. Un nome a caso? Armando Incarnato.

Armando smentisce assolutamente la tesi di Gianni, affermano di averla sì sentita al di fuori del programma perché lei lo ha cercato per sapere come mai in studio non la salutasse, visto che si cercano con gli occhi. Sperti non interpreta bene le sue parole ed è convinto che lui stia rigirando la frittata soltanto per avere maggiore visibilità all’interno del programma Insinuando che provi qualcosa per lui.

Armando smentisce anche questa versione ed accusa a sua volta Ida di averlo usato soltanto per poterne parlare al centro dello studio perchè non capisce il senso della sua domanda, ma lei ribadisce che si tratta soltanto di una curiosità e niente di più.

Ida Platano al Trono Over riprende la parola e rivela, invece, di essere molto presa da Marcello e di pensarlo in continuazione e di essere sempre distratta “a causa sua”. I due ballano e Gianni, dopo la fine del ballo, riprende di nuovo il discorso, accusando Armando di essere subdolo perchè secondo lui avrebbe escogitato tutto soltanto per far allontanare la coppia.

Armando, ovviamente, smentisce ed accusa Gianni di essere di parte e di non aver capito nulla di lui, ribadendo che Ida lo abbia soltanto usato per avere una dinamica di cui parlare al centro dello studio.

Marika, la dama che sta corteggiando Armando, crede alla sua versione dei fatti e sospetta che Ida sia attratta da lui. A questo punto interviene anche Graziano, che si scaglia contro il cavaliere ed insinuando il dubbio nei suoi confronti parlando con Marika.

Vittoria si è intromessa, approfittando della sua situazione, chiedendo a Graziano di prendersi un caffè insieme. Lui accetta e lei si infuria, ma non con il cavaliere ma con Diego, l’uomo che sta conoscendo. In quanto si aspettava da parte sua una reazione, reazione che a suo parere non ci sarebbe stata. Lui invece si dichiara infastidito dalla proposta di lei, ma le spiega che ha preferito non parlarne in studio per una questione sua caratteriale. Anche questa volta Maria De Filippi interviene in diretta e prende le difese di Diego, affermando che ha avuto una reazione, ma non era suo carattere prendere la parole in studio a fare lo show, ma lei non sembra esserne convinta.

Si passa a Biagio, sempre per il Trono Over, che esce con due dame. Anche qui le cose non vanno bene ed ad Uomini e Donne ci si ritrova a vivere lo stesso capitolo da mesi e mesi. Le due insinuavano che lui le abbia prese in giro soltanto per avere un maggiore spazio in puntata e gli opinionisti concordano con loro.