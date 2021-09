Test: scegli una star degli anni ’90 e scopri chi sei davvero

By

Scegli che star degli anni ‘90 sei e scopri chi sei davvero con un semplice test

Stai facendo il rewatch di Friends, Beverly Hills, Dawson’s Creek? Allora sei nel posto giusto.

Con questo semplice test puoi scoprire chi sei scegliendo il tuo personaggio preferito degli anni ‘90.

Ci pensiamo noi a svelarti chi sei

Leggi anche —> Lo riconoscete? E’ un’icona degli Anni ’90, conosciuto in tutto il mondo

Test: scegli che personaggio degli anni ‘90 sei

Prenditi qualche minuto, studia tutti i personaggi iconici degli anni ‘90 e scopri cosa significa la tua scelta.

1) Romantica e sensibile

Sei un tipo generoso, profondo, romantico e sensibile.

Nella tua vita cerchi tranquillità anche se tu spesso sei spumeggiante e grintosa.

Ti conosci molto bene e ami l’amore e l’amicizia.

Vuoi creare una grande famiglia e odi la superficialità.

Il tuo uomo ideale deve essere diretto e romantico e deve riuscire a farti parlare.

Leggi anche —> Dramma per la star di Beverly Hills 90210: messaggio da brividi

2) Istintiva e idealista

Tu ami sperimentare, provare, amare, viaggiare; insomma, ami le emozioni forti.

Sei idealista, creativa, istintiva e allegra.

La tua priorità in assoluto è l’amicizia, perché ami conversare per ore ed essere un’ottima confidente.

Tu vivi di istinto e non lascia nulla al caso.

Sei alla ricerca di un uomo spontaneo e creativo con cui ridere a crepapelle e partire all’avventura.

3) Affidabile e comunicativa

Ecco il vulcano di idee! Sei una persona carismatica, comunicativa e vivace.

Hai un sacco di energia da condividere e vivi la vita con sentimento e passione.

Sei anche una persona erotica e sensuale e sai di piacere molto agli uomini. Per questo cerchi una persona intelligente con cui avere chiacchierata intense e provocanti.

4) Determinata e spontanea

Se hai fatto questa scelta, sei un essere che non ama le restrizioni sociali; devi sentirti totalmente libera.

Odi limiti e compromessi, vuoi essere te l’artefice del tuo destino.

Vuoi un uomo che abbia un ruolo duplice: che ti tenga testa nei momenti di litigio e che cammini al tuo fianco nei momenti di sconforto.

Leggi anche —> Test del bicchiere: quello che scegli, svela il tuo lato nascosto

5) Anticonformista e sensuale

Sei sensuale, schietta, provocante, anticonformista e sincera.

Ami stare in mezzo alla gente e sei pronta a prendere l’iniziativa per fare nuove conoscenze.

Il tuo carattere è attivo e dinamico e ami stupire, affascinare e conquistare con un solo sguardo.

Il tuo tipo ideale deve essere virile e passionale. Vuoi passare più tempo nel letto con lui che ad una cena a lume di candela.

6) Sicura di te e affidabile

Tu non credi a destino, caso, karma o fato; pensi che quello che accade sia dovuto solo e unicamente da te stesso.

Sei un tipo sicuro, affidabile, ma che vivace e gioiosa. Hai chiari in mente i tuoi obbiettivi e fai di tutto per raggiungerli.

Il tuo uomo deve saperti proteggere, perché nonostante ti mostri come un tipo forte, sei in realtà piena di insicurezze