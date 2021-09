La storia di Nicola Pisu: il periodo difficile che lo ha aiutato a rinascere

Nicola Pisu è un nuovo concorrente della Casa del Grande Fratello VIP. Entrato da pochi giorni, il ragazzo si presenta molto timido e impacciato, ma ha una grande storia da raccontare.

Nicola è l’unico figlio di Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del padre di Miss Italia Enzo Mirigliani.

Proprio la madre del piccolo Pisu ha dovuto prendere una difficile decisione per il figlio. Ciò lo ha aiutato a rinascere.

Vediamo quale dramma ha vissuto Nicola.

Nicola Pisu parla del suo passato: “È arrivata al punto di denunciarmi”

Nicola Pisu è appena entrato a far parte del cast del Grande Fratello VIP e ha già un alto seguito.

Poco dopo la sua presentazione, il presentatore Alfonso Signorini si è preso qualche minuto per parlare con lui e abbiamo potuto iniziare a conoscere il nuovo concorrente.

Con la voce rotta, lo sguardo preoccupato e tanta timidezza, Nicola è entrato nella casa ed è pronto all’avventura.

Durante il daily, il piccolo Pisu si racconta e lascia tutti senza fiato.

Il ragazzo si trova in compagnia degli altri in giardino e stanno tutti ascoltando il manager Gianmaria Antinolfi che parla dei suoi studi e del suo lavoro.

È proprio quest’ultimo che nota un tatuaggio di Nicola: è un motto latino che scrive Immersus Emergo, ovvero Quando affondo, riemergo.

I due si allontanano dal gruppo e Nicola parla del suo passato all’amico.

”Per anni sono stato dipendente dalle droghe, sin da quando avevo 18 anni” spiega il ragazzo uscito da qualche anno dalla dipendenza: ”Mi sono isolato, non vedevo più nessuno”.

È la madre Patrizia che ha salvato il figlio dall’abuso di droghe, ma per lei non è stato facile. “Mia madre mi ha fatto da madre e da padre a ha subito le conseguenze di tutta la mia storia. È arrivata al punto di denunciarmi”.

Sua mamma voleva solo salvarlo e ha dovuto fare questo gesto importante per pensare alla salute di Nicola.

Questa scelta inizialmente non viene presa bene dal figlio, ma con la sua rinascita, Nicola ha capito quale fosse il motivo della denuncia.

Gianmaria ascolta in silenzio e cerca le parole giuste per confortarlo: “Provo un’immensa stima nei tuoi confronti. Nella vita si sbaglia, ma ci sono persone che sono capaci a riemergere una volta toccato il fondo. La vera sconfitta sta nel riuscire a rialzarsi”.

Trova che frase più giusta del suo tatuaggio, non esista.

“La denuncia mi ha messo di fronte ad un muro” spiega Nicola: “Perdo tutto quello che ho oppure cambio?”.

Per lui è stato un momento veramente difficile, soprattutto battersi in processo contro sua madre, l’unica persona della sua famiglia.

Per superare la dipendenza, Pisu ha collaborato anche con un coach che ha una storia di abusi molto simile alla sua.

“Ho dovuto sbatterci la faccia per potermi rialzare” conclude Nicola.

Nicola Pisu è appena entrato al Grande Fratello VIP e già si sta lasciando andare. Il suo passato è complicato, ma lui è pronto a riprendersi in mano la sua vita cercando di lasciarsi andare.