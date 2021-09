Password dimenticata? Con questo sistema cambia tutto

Password dimenticata? Come faccio ad accedere al mio dispositivo? Microsoft ha lanciato un sistema per cui questo non sarà più un problema

Dovete accedere al vostro pc, al vostro nuovo smartphone o al vostro conto in banca e puntualmente vi trovate di fronte alla schermata per inserire il vostro nome utente e la vostra password. Ma cosa fare in caso di password dimenticata?

In questi ultimi anni il problema è davvero molto frequente ed affligge veramente tutti, dagli utenti più inesperti a quelli più abituati a questo genere di situazioni. Difficile, in un’epoca in cui qualsiasi informazione passa per le piattaforme web, riuscire a ricordare sempre tutte le nostre chiavi di accesso.

Ognuno si organizza in modi differenti: c’è chi scrive le password su un foglio di carta, che poi puntualmente nel momento del bisogno sparisce, chi le annota su un file e chi nel proprio telefono. In ultima istanza, c’è sempre la procedura di recupero password che però a volte è più complicata del previsto. Per ovviare a questo problema la Microsoft ha studiato un nuovo sistema che vi permetterà di dire addio a foglietti e stress vari.

Password dimenticata? Arriva Microsoft Authenticator, l’app che stavate aspettando

La nuova app studiata e già realizzata dal colosso americano si chiama Microsoft Authenticator ed è già disponibile da marzo per tutti gli utenti con un profilo business. Da qualche giorno tutti gli utenti potranno scaricarla gratuitamente da Apple Store o Play Store di Google.

Come funziona Authenticator? E’ molto semplice. Una volta scaricata e installata l’app nel vostro device, vi basterà entrare una sola volta al vostro account Microsoft collegandolo così all’applicazione.

Da quel momento in poi tutte le vostre password legate al vostro account Microsoft (per esempio quelle di Windows o della vostra mail outlook) verranno conservate in un cloud, mentre a voi basterà utilizzare l’app per accedere senza dover ricordare a memoria o andare a ritrovare le vostre password.

L’applicazione, ogni volta che farete accesso da un nuovo dispositivo o da una posizione non abituale, invierà un sms o una mail contenente una password per entrare. Tutto questo è stato studiato per rendere la vita degli utenti più semplice, ma anche per implementare la sicurezza dei dati in vista del nuovo lancio di Windows 11.

Qualcuno di voi potrebbe obiettare sul fatto che questa opzione non protegga comunque un eventuale indirizzo email che è stato hackerato, ma ad ogni modo Microsoft lascerà all’utente totale libertà. L’opzione Authenticator potrà essere abbinata o sostituita alla classica autenticazione a due fattori, quindi con una password o un dato biometrico (impronta digitale o scan del volto).