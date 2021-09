Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci perde la star più attesa tra i concorrenti? Spunta la clamorosa indiscrezione.

Il countdown per l’inizio di Ballando con le stelle 2021 è già iniziato. Lo show del sabato sera di Raiuno che Milly Carlucci cura e conduce sin dalla prima edizione, tornerà a fare compagnia ai telespettatori sabato 16 ottobre. I nomi dei concorrenti sono stati annunciati. Alcuni sono stati già confermati ufficialmente mentre per gli altri si tratta di semplici indiscrezioni. Ora, tuttavia, spunta la voce più allarmante per i fans di Ballando con le stelle.

Sulla pista di Ballando con le stelle 2021 scenderanno in pista attori, ex sportivi, cantanti, showgirl e vari personaggi del mondo dello spettacolo. Sono diversi, tuttavia, i nomi più attesi. Uno, tuttavia, sarebbe fortemente a rischio.

Ballando con le stelle 2021, i concorrenti ufficiale ma Morgan potrebbe essere a rischio

Il primo concorrente confermato ufficialmente della nuova edizione di Ballando con le stelle è stato Morgan. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 settembre è Morgan.

“Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le stelle. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura”, si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi.



LEGGI ANCHE—>Ballando con le stelle, l’annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato

Quella su Morgan, per il momento, è un’indiscrezione non confermata. In attesa di scoprire se il cantautore milanese scenderà o meno in pista, il cast di Ballando con le stelle sarebbe già formato.

Tra i concorrenti ci saranno Albano Carrisi, Arisa, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Mietta, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style e l’ex calciatore Fabio Galante oltre a Morgan. Secondo il settimanale Di Più, inoltre, ci saranno anche nomi meno noti destinati a conquistare i telespettatori.

LEGGI ANCHE—>Milly Carlucci, scippo a Signorini: a Ballando con le stelle il vip più richiesto

Il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo e Bianca Gascoigne, figlia di Paul Gascoigne, secondo DiPiù, dovrebbero essere i nomi degli ultimi concorrenti dello show di Milly Carlucci.