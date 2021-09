Laura Chiatti, moglie Marco Bocci: la foto di famiglia che conquista tutti

By

Laura Chiatti, oltre ad essere una nota attrice, è anche la moglie di Marco Bocci ed ha conquistato tutti con il dolce scatto di famiglia.

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del piccolo e grande schermo degli italiani. L’attrice però, di recente si è ritrovata, probabilmente a suo malgrado, al centro della cronaca rosa. Il motivo? Secondo recenti indiscrezioni, tra lei e suo marito Marco Bocci, anche lui è uno degli attori più apprezzati degli ultimi tempi, sarebbe arrivata una certa di crisi, ma sarà vero?

Almeno per il momento i due, che nulla vogliono avere a che fare con il gossip preferendo che si parli, con giusta causa, soltanto della loro vita professionale, hanno sempre glissato il tutto, ma nelle scorse ore è spuntata in ore non solo una foto che smentisce la crisi, ma che è arrivata dritta al cuore degli utenti della rete. Tant’è che è passata all’attenzione anche di noti personaggi tv.

La foto di famiglia di Laura Chiatti e Marco Bocci è riuscita a conquistare proprio tutti.

Marco Bocci: sua moglie Laura Chiatti conquista il popolo del web

Tra Marco Bocci e Laura Chiatti, come è possibile dedurre dallo scatto pubblicato da lei nelle scorse sul suo profilo ufficiale di Instagram, che trovate in fondo a questa foto, non sembrerebbe esserci nessuna crisi, tutt’altro. I due attori posano più belli e innamorati che mai accanto ai loro bambini e la felicità è stampata sul loro volto.

Tant’è che lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web, in quanto ha scaldato il cuore di migliaia di utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di trovare la foto proposta un tributo all’amore. Tant’è che la stessa attrice, nel pubblicarla, ci ha tenuto a sottolineare il sentimento che prova.

“L’amore” ha scritto Laura Chiatti su Instagram, sfoggiando il suo sorriso più bello mentre posa al fianco di suo marito e dei suoi figli. Questo dimostra non solo quanto sia forte e profondo il sentimento che li lega, ma come il gossip sul loro conto sia infondato. In quanto il loro matrimonio prosegue a gonfie vele e sembrano essere più uniti e forti che mai.

Lo scatto ha fatto breccia anche nel cuore dei loro colleghi. Tant’è che tra i commenti è possibile notare anche il messaggio di Ilenia Lazzarin, Viola di Un posto al sole, che si è congratulata per la bellissima famiglia che sono riusciti a costruire durante il corso di questi anni trascorsi insieme.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono più innamorati che mai e insieme formano una delle coppie più belle di sempre.