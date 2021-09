Marco Bocci, il dramma che lo ha cambiato per sempre

Marco Bocci si racconta, o meglio si lascia andare ad uno sfogo struggente. I fan sono, nel leggere le parole dell’attore, non sono riusciti a trattenere l’emozione. Niente è più come prima.

Marco Bocci è uno degli attori più amati del panorama televisivo e cinematografico italiano. Di talento e di grandi ideali, nei ruoli che interpreta dà il massimo. La vita però non sempre è stata cara con lui. Fortunato artisticamente, non può dirsi lo stesso a causa del tragico evento che all’improvviso ha cambiato il corso della sua storia.

Marco Bocci è un nome noto nel mondo dello spettacolo italiano. Teatro, tv e cinema non hanno segreti per lui, perché è un artista a 360°. Attore, scrittore, si è persino cimentato nella regia del film tratto dal suo omonimo libro, A Tor Bella Monaca non piove mai. Però, per lui la vita ha avuto in serbo altro.

Di recente è stato protagonista di un inatteso colpo di scena durante le vacanze con la moglie Laura Chiatti, anche lei attrice. Sono una coppia molto apprezzata dal pubblico, perché entrambi hanno sempre dimostrato grande talento in scena, ma anche un carattere positivo e propositivo verso la vita.

L’ultimo dramma che però ha colpito l’attore e la sua famiglia, è stato un colpo difficile da gestire. Tragiche conseguenze e paure hanno fatto irruzione.

Marco Bocci, da Romanzo criminale al dramma fortuito

La scena dello spettacolo lo conosce e lo riconoscerebbe ovunque per i suoi ruoli storici che ne hanno segnato la carriera. Le trasposizioni televisive Romanzo Criminale e Squadra Antimafia entrambi del 2007. Anni d’oro per la sua ascesa da attore, raggiungendo una notorietà non indifferente. Un nuovo colpo di scena ha travolto la sua vita amorosa, ma non è l’unico. Perché quello più doloroso anche se fa parte del passato, lo fa soffrire ancora.

In attesa del suo ultimo sceneggiato Fino all’ultimo battito in onda il 23 settembre su Rai1, si parla ancora del tragico incidente in auto del 2018. La tragica conseguenza che lo ha colpito, non è stata data dall’incidente, ma dai controlli subentrati in seguito all’evento. Il motivo? Ha fatto degli accertamenti di salute che hanno mostrato ciò che mai avrebbe saputo se non fosse stato per l’incidente. Ecco le sue parole dopo aver scoperto la malattia di cui soffre:

“Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale DiPiù Tv.



La diagnosi è stata herpes cerebrale. Mai avrebbe potuto credere ad una cosa del genere, perché è una malattia silenziosa che non si era mai palesata prima dell’accertamento medico.

Decide di vivere la vita giorno per giorno, rinnovando storia della sua vita godendosi le piccole cose.