Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip la star ha raccontato alcuni dettagli tristi del suo passato ed il pubblico ora è con lei

Il Grande Fratello Vip come sempre regala momenti davvero toccanti e la terza puntata ha già emozionato il pubblico a casa con un confronto faccia a faccia che ha regalato spunti di riflessione e nuove rivelazioni.

Protagonista di questo faccia a faccia con Alfonso Signorini è stata Raffaella Fico che, senza pudore, ha parlato apertamente del suo passato, dei suoi inizi in tv e soprattutto del rapporto difficile avuto con Mario Balotelli.

L’ex calciatore del Milan e la protagonista del reality Mediaset sono stati insieme per molto tempo e dalla loro relazione è nata Pia. Già nei primi giorni Raffaella aveva raccontato alcuni dettagli agli altri inquilini, facendo indispettire non poco il giocatore che aveva risposto duramente su Twitter. Ieri altre rivelazioni sul loro rapporto e non sono mancate nemmeno le lacrime.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip: il gesto estremo di Jo Squillo in diretta

Raffella Fico, lo sfogo al Grande Fratello Vip: il pubblico ora è con lei

La chiacchierata con Signorini si è aperta con una foto di Raffaella durante la sua prima apparizione al Grande Fratello, durante l’edizione “nip”. Lei, giovanissima all’epoca, ha raccontato di esser stata un po’ travolta dalla situazione.

Poco dopo, a soli 21 anni, è scoppiato l’amore con Balotelli. Un amore travolgente, con il calciatore che aveva aperto il suo cuore alla ragazza e fatto trasparire anche il suo lato più romantico:

“Mario è un ragazzo molto profondo, che ha avuto delle problematiche. Queste problematiche lo hanno portato ad apparire per quello che non è. L’ho conosciuto che avevo solo 21 anni. Non è stato subito un colpo di fulmine, a lui sono piaciuta tantissimo, invece. Cominciò a corteggiarmi, tu non lo diresti, ma mi ha corteggiata. Al primo appuntamento, mi ha persino regalato delle rose rosse“.

La Fico ha svelato di non aver amato mai nessuno come Balotelli, con cui i primi problemi sono arrivati quando la ragazza ha scoperto di essere incinta. Una gravidanza casuale? Assolutamente no. Stando a quanto dichiarato da Raffaella, Pia è stata cercata e voluta. Poi qualcosa è cambiato:

“C’è stata una situazione dietro brutta, lui non voleva più, poi lo voleva e poi non lo voleva. La situazione che abbiamo vissuta è stata abbastanza pesante. Abbiamo impiegato sette mesi per avere Pia. Io dico sempre che la nostra relazione è stata una relazione affollata e troppe persone ci hanno messo il becco. In fondo, eravamo giovanissimi. Andai a casa sua, ero incinta e lui non mi aprì la porta. Era dentro, c’era sua mamma, c’era suo fratello. Lui chiamò la polizia e io mi allontanai con la polizia. Fu un giorno molto doloroso, ma adesso l’ho perdonato e lui è cambiato”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, confessione bollente: la mamma della gieffina sbotta

Raffaella ha poi spiegato che ora tra di loro non ci sono più incomprensioni e hanno un rapporto molto buono, come fratello e sorella. Il racconto della soubrette ha intenerito i cuori del pubblico a casa che l’hanno eletta loro beniamina, cambiando decisamente opinione su di lei. Al GF VIP è nata una star?