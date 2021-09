Amici, cambia tutto nella scuola di Maria De Filippi: l’ultima decisione di Mediaset e le prime critiche di Alessandra Celentano.

La scuola di Amici ha riaperto i battenti e le novità non mancano. La prima e, forse più importante che ha sorpreso il pubblico del talent show di Maria De Filippi, riguarda il giorno della messa in onda dell’appuntamento pomeridiano. Per la prima volta, infatti, la prima puntata di Amici è stata trasmessa di domenica. Una novità temporanea che, tuttavia, potrebbe non esserlo più.

La prima puntata di Amici 2021, trasmessa di domenica, è stata seguita da 2.782.000 spettatori (19.53%). Un successo importante al punto che i vertici Mediaset starebbero pensando ad un cambiamento clamoroso.

Amici in onda sempre di domenica? Mediaset ci pensa mentre Alessandra Celentano fa versare le prime lacrime

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, il cambiamento del palinsesto domenicale di canale 5, ideato da Pier Silvio Berlusconi, potrebbe trasformarsi “in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento”. Amici di Maria De Filippi, dunque, andrà in onda sempre di domenica?

LEGGI ANCHE—>Raimondo Todaro, ufficiale: il vero motivo del suo approdo ad Amici

Nella scuola di Maria De Filippi, nel frattempo, sono state versate le prime lacrime. Dopo quelle di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, sono arrivate anche quelle di Mirko, il ballerino a cui Alessandra Celentano ha deciso di dare la possibilità di studiare nella scuola. Pur colpita dalla sua storia, la Celentano ha spiegato che non gli farà sconti come ha spiegato in una lettera di cui Mirko ha appreso l’esistenza nel daytime di oggi.

LEGGI ANCHE—>Amici, arriva l’addio più doloroso nel giorno del debutto: fan sotto choc

“Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3”, sono state le parole della Celentano. Mirko non ha trattenuto le lacrime. “Che m’ha preso a fa” ha commentato con le ballerine Nicol e Carola.