Oggi vogliamo veramente smascherarti: non è che sei uno dei segni più viziati dello zodiaco? Scopriamolo subito con la classifica di oggi!

Dicci la verità: da cosa stai leggendo questo articolo? Da un cellulare che hai comprato mettendo a frutto il tuo duro lavoro o dall’ultimo modello, che ti è stato magari regalato da qualcuno che ti vizia?

Eh sì, oggi abbiamo deciso di prendere il toro per le corna (e no, non intendiamo il segno zodiacale… per ora) e “smascherare” tutti i viziati dello zodiaco.

Che ne dici: pensi di far parte di questo gruppo elitario?

Per scoprirlo, non dovrai far altro che controllare le prime cinque posizioni in classifica. Scopriamo subito, grazie a stelle e pianeti, chi sono i più coccolati… dagli altri di tutto lo zodiaco!

I segni più viziati dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

D’accordo, d’accordo, lo sappiamo: essere viziati ha poco a che vedere con carezze e cani di razza ma dobbiamo ammetterlo.

I “viziati“, spesso e volentieri, ci ricordano però proprio un simpatico animale domestico, abituato ad essere servito e riverito in cambio di… beh, quasi niente, no?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di svelarci una classifica dell’oroscopo piuttosto curiosa.

Parliamo, ovviamente, dei primi cinque segni zodiacali tra i più viziati di tutto l’oroscopo: non è che ci sei anche tu tra loro?

Cerchiamo di scoprire insieme le prime cinque posizioni: magari capirai meglio perché il tuo partner si comporta come un bambino piccolo se non gli dai esattamente quello che vuole, quando lo vuole!

Oppure ancora, con tua grande sorpresa, ti ritroverai al primo posto della classifica e potrai iniziare a tirare le somme del tuo comportamento.

Ariete: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone estremamente viziate da un punto di vista… emotivo.

Diciamo che gli Ariete si aspettano, dagli altri, grandi dimostrazioni di affetto e di amore, poco importa quale sia il vostro effettivo rapporto.

Gli Ariete, però, in cambio non danno quasi niente; certo, magari una volta ogni tanto vi chiedono come state, ma quello di cui hanno davvero bisogno è una spalla.

Poco importa di chi si tratti: l’importante è che qualcuno dia loro retta, quando ne hanno bisogno!

Cancro: quarto posto

Non fate mai rilassare troppo un Cancro in vostra presenza. Perché? Semplicemente perché, non appena avrete cucinato per lui qualche volte, il Cancro deciderà che cucinerete per lui sempre!

I fornelli sono solo un esempio: quando un Cancro si mette “comodo“, ecco che lo vedrete diventare sorprendentemente ed improvvisamente molto viziato.

Il Cancro ama essere coccolato, al pari di quanto ama coccolare. Appena decide che è tranquillo quando si trova a stretto contatto con una persona, però, tira fuori un’aria veramente da viziato difficile da fargli correggere. Potete “batterlo” solo chiedendo al Cancro di viziarvi tanto quanto vuole essere viziato lui!

Vergine: terzo posto

Anche la Vergine è uno di quei segni che non si fa assolutamente problemi nel mostrare quanto e perché è viziata!

Chi è nato sotto il segno della Vergine è una persona abituata ad essere adorata: non chiede niente di meno alle persone che ha intorno!

La Vergine, infatti, è una persona che punta e mira sempre all’eccellenza. Si prende cura di sé stessa in maniera particolare e si aspetta che chi gli sta intorno riconosca i suoi sforzi.

Per la Vergine essere “al top” è un vero e proprio lavoro a tempo pieno: si aspetta di essere ripagata con regali, attenzioni ed un’adorazione costante e imperitura.

Non si fanno problemi a mostrare la loro indole “viziata” agli altri, anzi: i nati sotto il segno della Vergine sono quasi fieri di questa loro caratteristica!

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli non scherzano quando parliamo di sentirsi, fare od essere viziati. Di certo, il secondo posto in questa classifica, i Gemelli lo meritano per una loro caratteristica decisamente da viziati.

Quella di aspettarsi che gli altri sistemino sempre tutto per loro!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone che non passano tanto tempo a farsi domande. Si buttano a capofitto nelle situazioni, siano esse sentimentali oppure lavorative oppure ancora semplicemente relazionali.

Quello che succede quasi sempre, però, è che i Gemelli perdono improvvisamente interesse per quanto li circonda e finiscono per allontanarsi dalle situazioni in maniera piuttosto brusca.

Dietro di loro, i Gemelli lasciano una scia di questioni irrisolte e problematiche di cui qualcun altro dovrà occuparsi. Generalmente si tratta della persona che hanno più vicino, sia essa un genitore, un migliore amico oppure un partner!

I Gemelli sono viziatissimi da questo punto di vista: si aspettano che gli altri non gli chiedano mai spiegazioni e che risolvano tutto senza battere ciglio!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più viziati dello zodiaco

Abbiamo davvero bisogno di dirvelo, cari Leone?

Sapete bene di essere tra i segni zodiacali più viziati dello zodiaco ed ancora meglio di trovarvi al primo posto della nostra classifica di oggi.

Perché? Ma semplicemente perché i nati sotto il segno del Leone sono tra le persone che si sentono più “in diritto” di ricevere di tutti gli altri!

Il Leone, infatti, ha un atteggiamento che spesso e volentieri può diventare decisamente aggressivo e petulante.

Chi è nato sotto il segno del Leone è abituato a ricevere e chiedere non fa proprio per lui: si aspetta che tutto gli venga portato, quasi su un piatto d’argento!

Non ci vuole molto a far sì che questo atteggiamento metta i Leone in una posizione veramente strana. A forza di comportarsi come i re della foresta, spesso e volentieri i Leone ricevono quello che vogliono senza sforzo. Quando, però, finiscono per dover lavorare per qualche cosa si trovano veramente in difficoltà e finiscono per diventare estremamente infantili!