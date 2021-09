Luca D’Alessio piange ad Amici 21: le parole per papà Gigi

Luca D’Alessio, entrato nella scuola di Amici 21 col nome d’arte LDA, parla del padre Gigi D’Alessio e della famiglia e si commuove.

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, allievo ufficiale di Amici 21, piange durante una lezione con Rudy Zerbi che lo ha scelto e voluto come allievo parlando di papà Gigi e dell’amore che prova per la sua famiglia. Un momento emozionante che ha commosso lo stesso Zerbi e il pubblico del talent show di Maria De Filippi che sta imparando a conoscere il terzogenito di Gigi D’Alessio entrato nella scuola più famosa d’Italia con il nome d’arte LDA.

L’ingresso nella scuola di Luca D’Alessio non è stato facile. Durante la prima puntata di Amici 21 ha affrontato le critiche di Anna Pettinelli. “Ho abbassato la leva per delusione. Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 2.0”, ha detto la Pettinelli.

A volere Luca nella scuola è stato Rudy Zerbi ed è con lui che il terzogenito di D’Alessio si è lasciato andare alle lacrime.

Le lacrime di Luca D’Alessio durante i primi giorni nella scuola di Amici 21

Luca arriva all’incontro con Rudy Zerbi con un po’ di timore per le critiche ricevute da Anna Pettinelli. LDA, così, racconta a Rudy Zerbi la sua vita. “Forse sto puntando troppo in alto, ma vorrei che le persone vadano da mio padre Gigi e gli chiedano: ‘Ma sei il padre di LDA’”, ha raccontato Luca.

“Perchè scrivi?”, chiede Zerbi. “Volevo parlare un po’ di me. Ho dato troppa importanza all’amore, forse”, dice con la voce rotta dal pianto. “Dall’esterno sembra tutto bello e, invece, non è tutto così bello. Ci sono tante cose che una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano alle cose materiali, al fatto che sia figlio di un cantante, ma dentro, alle volte, ho dei vuoti”, dice ancora Luca tra le lacrime conquistando Rudy Zerbi che lo esorta a lavorare per dimostrare il suo talento.

