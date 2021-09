Royal Family: è scontro tra William e il Principe Carlo

William e Carlo sono ufficialmente in guerra. Padre e figlio sono arrivati allo scontro aperto e non si può più tornare indietro: i dettagli

Gli scontri all’interno della Royal Family britannica sono ormai all’ordine del giorno. Tutto il mondo ormai è a conoscenza dei pessimi rapporti che il Principe Harry ha con la sua famiglia da oltre un anno. Supportato da sua moglie, l’ex reale inglese ha rotto quasi tutti i rapporti con i suoi familiari da diversi mesi.

Tutto è cominciato quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, all’inizio del 2020. I due ex reali si sono trasferiti in un primo momento in Canada, per poi spostarsi per motivi legati alla propria privacy negli Stati Uniti d’America. Tutto ciò è avvenuto quando è arrivata la pandemia mondiale.

La coppia vive da oltre un anno in una lussuosa residenza in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. È proprio da questa residenza che Harry e Meghan hanno rilasciato la famosa intervista ad Oprah Winfrey, nel corso della quale hanno spiegato i motivi del loro addio al Regno Unito.

Ma le vicende legate ad Harry e Meghan non sono le uniche a preoccupare la Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, che ha da poco compiuto 95 anni, è alle prese con uno scontro tra padre e figlio. Stavolta, infatti, pare che siano William e Carlo ad avere dei problemi. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

William e Carlo: i motivi dello scontro

Secondo alcune fonti molto vicine alla Royal Family britannica, non sarebbe un buon momento per Carlo d’Inghilterra e suo figlio William. Tra i due, infatti, ci sarebbero alcuni problemi che avrebbero portato addirittura ad uno scontro. Tutto ciò accade mentre la Regina Elisabetta deve già tenere a bada l’altro nipote, Harry, che sta per pubblicare un’autobiografia che potrebbe far discutere molto.

Pare che Carlo non abbia gradito alcuni sondaggi, secondo i quali William e Kate sarebbero molto amati dal popolo britannico, secondi soltanto alla Regina Elisabetta. Carlo e Camilla sarebbero molto staccati in questa particolare classifica e questo scarso gradimento popolare potrebbe causare gravi conseguenze.

Carlo, infatti, sarebbe il primo erede alla corona alla morta dell’anziana sovrana. Già da anni si parla di un possibile salto di generazione, con William che prenderebbe il suo posto. Queste voci sono aumentate nell’ultimo periodo proprio a causa dello scarso gradimento che il Principe del Galles riscuote tra il popolo.

Carlo, a sua volta, starebbe pensando di snellire l’entourage reale, mettendo da parte i reali più giovani. Nel mirino dell’ex marito di Diana Spencer ci sono anche i suoi nipoti George, Charlotte e Louis, i tre figli di William e Catherine Middleton. Queen Elizabeth avrebbe già preso in mano la situazione, provando a mediare tra padre e figlio.