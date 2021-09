Marcella Bella oggi è così, ma ricordate com’era? Bellissima

Marcella Bella è una delle cantanti più apprezzate dagli italiani grazie ai suoi successi indimenticabili. Da giovane era davvero una bomba

Tutti gli italiani, almeno una volta nella vita, avranno intonato una canzone di Marcella Bella. Chi di noi, infatti, non ha mai ascoltato o canticchiato il suo più grande successo “Montagne verdi”, diventato anche colonna sonora di alcuni cori da stadio?

Marcella ha faticato parecchio ad imporsi ma oggi è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano: l’artista è pronta a tornare in tv nel nuovo programma condotto da Ilary Blasy “Star in the star”, in cui prenderà posto tra i giurati al fianco di Claudio Amendola e Andrea Pucci.

La sorella di Gianni Bella è una bellissima donna, con il volto ricoperto dei suoi famosi riccioli tanto che da giovane fu soprannominata “il cespuglio” proprio per la sua particolare capigliatura. Ma ricordate come era Marcella da giovane? Lo scatto che vi proponiamo oggi vi lascerà a bocca aperta.

Marcella Bella da giovane: riccioli neri e bellezza mediterranea da urlo

La cantante nasce negli anni ’50 in Sicilia, terra che ispirerà i testi delle sue canzoni più famose. Di origini umili (il padre era un cantante lirico e la madre una casalinga), Marcella insieme a suo fratello Gianni diventerà una delle voci più apprezzate nell’Italia degli anni 70.

A scoprirla fu il compianto Mike Bongiorno, che la portò a Milano in cerca di fortuna nella musica. Dopo un primo album dallo scarso successo, la Bella riesce dunque a consacrarsi. Riccioli neri e vaporosi fanno da contorno al suo viso e alla sua bellezza mediterranea, vestiti tipici degli anni ’70 a completare l’outfit: l’artista si presentava così.

Marcella in quegli anni ebbe anche una relazione con il bassista dei Pooh Red Canzian. Nel 1989 poi si sposò con l’imprenditore Mario Merello dal quale ha avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Negli ultimi anni la cantante ha dichiarato di aver sofferto molto per la malattia di suo fratello Gianni, colpito da un ictus nel 2010. Ora il suo ritorno in tv da protagonista, anche se il suo grande sogno sarebbe quello di convincere Amadeus a riportarla a Sanremo.

Lo scorso anno la Bella si esibì proprio sul palco dell’Ariston insieme a Fausto Leali e Gigliola Cinquetti, cantando “Montagne Verdi” e facendo impazzire il pubblico a casa. Negli ultimi dieci anni, però, per ben tre volte le sue canzoni sono state bocciate e non ha potuto prender parte alla competizione. Chissà se nel 2022 sarà la volta buona per rivederla tra i big.