E’ stato una star di Tale e Quale Show, ecco cosa fa oggi

Vincitore di una vecchia edizione di Tale e Quale Show, oggi è felicemente sposato, ha due figli e ha riscoperto una vecchia passione

Tale e Quale Show è ripartito da poco e sta già riscuotendo un grandissimo successo grazie alle performance di alcuni dei concorrenti in gara. Sin dalla prima edizione il programma di Carlo Conti ha regalato grande popolarità a coloro che si sono messi in gioco ed hanno saputo conquistare il pubblico a casa.

Nella terza edizione dello show di Rai1, ad esempio, il vincitore fu Attilio Fontana. Attore, cantante e compositore, il bel romano aveva iniziato la sua carriera come protagonista di alcuni fotoromanzi.

Molte ragazzine degli anni ’90, ormai diventate donne, lo ricorderanno invece nelle vesti di cantante pop: nel 1994 Attilio fa parte della boy band “Ragazzi italiani” con il quale si è esibito fino al 2000, quando ha deciso di intraprendere la sua carriera da solista.

Oltre alla musica, Attilio ha preso parte ad alcune pellicole per il cinema e per la tv, esibendosi anche in alcuni musical di successo. Molti lo ricorderanno anche per le sue partecipazioni ad alcune fiction come “Don Matteo” o “L’onore e il rispetto”. Ma che fine ha fatto Attilio Fontana?

Attilio Fontana, da Tale e Quale Show ai giorni nostri: cosa fa adesso

Se nel 2013 tutti lo hanno riscoperto a Tale e Quale Show, edizione in cui l’attore e cantante ha trionfato sbaragliando la concorrenza, Attilio non si vede più in tv dal 2016.

Il 2013 è stato un anno molto importante per il romano: nella trasmissione di Carlo Conti ha conosciuto l’attrice Clizia Fornasier, sua attuale compagna e dalla quale ha avuto anche due figli (Blu Francesco Pio e Mercuzio, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2019).

La sua ultima apparizione ufficiale in tv risale proprio al 2016, quando prese parte al talent show condotto da Belen Rodriguez “Pequenos Gigantes” all’interno del quale divenne il capitano della squadra dei “Fantastici quattro”.

Recentemente Attilio è tornato alla sua vecchia passione, la musica: nel 2020 ha inciso il disco “La bellezza”, che lo ha visto duettare con la sua compagna, e pochi mesi dopo l’album “Sessioni Segrete”. Insomma, un artista a tutto tondo che ha ancora tanto da dare al mondo dello spettacolo, senza però tralasciare la sua bella famiglia.