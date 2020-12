Giorgio Mastrota che fine ha fatto? Che cosa fa oggi il Signore delle televendite

Giorgio Mastrota che fine ha fatto? Era il Re delle televendite ma da qualche anno a questa parte è sparito dal piccolo schermo degli italiani, cambiando, per quanto è possibile, vita.

Giorgio Mastrota è stato uno dei volti simbolo degli anni 90′. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a vedere qualche sua televendita, dove assicurava che quello era l’ultimo giorno dell’anno per godere di un’irripetibile offerta che sarebbe poi stata ripresentata anche il giorno dopo.

Inizia la sua carriera grazie al concorso del Più bello d’Italia, Giorgio si fa notare sul piccolo schermo degli italiani abbastanza rapidamente: conduce programmi, recita in un numerosi progetti televisivi per poi sbarcare nel magico mondo delle televendite e pensate un po’ ha perfino fatto il tronista a Uomini e Donne! Insomma, durante il corso della sua carriera non si è fatto mancare davvero nulla, ma da qualche tempo a questa parte sembra essere sparito dai giri. Tant’è che il pubblico si chiede: ma che fine ha fatto Giorgio Mastrota?

Giorgio Mastrota oggi: la nuova vita del Re delle Televendite

Giorgio Mastrota ha abbandonato il mondo dello spettacolo, anche se per anni è andato man mano a sparire, dedicandosi soltanto alle televendite che avevano un’enorme rilevanza sul piccolo schermo degli italiani, ma purtroppo la tv è cambiata e così anche il modo di promuovere determinati oggi.

Giorgio lavora ancora in questo settore, ma non in maniera assidua come lo faceva qualche tempo fa, concentrandosi soltanto su specifici progetti dedicati a canali appositi. Ora preferisce godersi uno stile di vita tranquillo tra i monti della Valtellina, dove dedica tutto il suo tempo alla sua famiglia. In quanto è padre di due figli ed è anche nonno. A dargli questa gioia è stata la figlia avuta dall’ex showgirl Natalia Estrada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @giorgio_mastrota_real

Giorgio Mastrota oggi è un uomo felice, che ha staccato un po’ la spina con il mondo dello spettacolo. Anche se non disdegna qualche piccola apparizione qua e la, portando indietro nel tempo il pubblico che un tempo lo ammirava incanto osservando le sue ipnotiche televendite.