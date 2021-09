Francesca Alotta, il terribile dramma: un dolore insuperabile

Francesca Alotta torna a cantare, ma il dolore non è mai andato via. Le esperienze della vita portano lontano, ma a volte si fa fatica ad andare avanti.

Francesca Alotta è una cantante di origine palermitana che negli anni Novanta riesce a raggiungere un grande successo nella sfera musicale italiana. Vince premi, partecipa a programmi, ma l’amore per la musica è una costante nella sua vita.

Francesca Alotta, classe 1968, è una cantante nata a Palermo, figlia d’arte del cantante Filippo Alotta. Inizia la sua carriera come corista, cantando soprattutto brani di Mietta e dimostrando così grandi doti canore e una travolgente presenza scenica nel palco. I retroscena tristi della sua vita però non sono pochi.

Riesce a far conoscere la sua musica in tutto il mondo, arriva persino in Giappone e a Cuba, dove con il singolo Yolanda, cantata insieme ad Augusto Enriquez dei Moncada rimane in cima alle classifiche per mesi!

La carriera musicale raggiunge grani traguardi, ma non può dirsi lo stesso per il resto. Fa una confessione choc: non ne aveva mai parlato.

Francesca Alotta racconta il dramma in tv

La cantante è molto amata, specialmente per l’ascesa degli anni Novanta e la vittoria del Festival di Sanremo nel 1992 con Aleandro Baldi con Non amarmi, si sono aggiudicati il premio partecipando alla sezione “Novità”. Di recente anche un altro noto cantante ha rivelato il dramma che lo ha cambiato per sempre, e in tema di tragedie la stessa cantante ne racconta una da far venire i brividi.

La confessione è arrivata nel noto programma di Rai 1 Vieni da me condotto da Caterina Balivo. La cantante ha raccontato di essersi innamorata follemente di un uomo che sarebbe dovuto diventare il padre di suo figlio, perché era rimasta incinta.

Ha scoperto che era sposato. Si lasciano, e perde anche il figlio. L’evento l’ha cambiata per sempre, perché non è riuscita a dimenticare il dolore provato. Riuscire a superare un evento del genere è impossibile.