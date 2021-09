Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello: il passato che li unisce

Maura Iandoli e Ciro Priello sono legati ormai da anni, ma c’è un dettaglio che non tutti conoscono e che li ha uniti ancor di più

Negli ultimi anni la popolarità di Ciro Priello è schizzata alle stelle. L’attore e youtuber napoletano ha raccolto un grandissimo successo sul web insieme al gruppo di comici “The Jackal” che annovera tra le sue fila anche Simone Ruzzo (Simone Russo), Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta) e Alfredo Felaco.

Ciro è sposato da anni con Maura Iandoli: la sua compagna è una famosa influencer e blogger che si occupa prevalentemente di psicologia. Anche lei, come Ciro, ha iniziato la sua carriera dividendosi tra recitazione e canto e condivide moltissime passioni insieme a suo marito.

Poi durante la pandemia è arrivata la svolta social. La ragazza ha ideato su Instagram un format intitolato “Che ne dice Freud?” che ha riscosso un ottimo successo. L’idea è nata proprio durante le giornate in zona rossa: “Ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda”, ha dichiarato in una recente intervista.

Ciro e Maura convivono da circa sei anni e hanno una bambina, Anna, di 5 anni, che li ha uniti ancora di più. Ma c’è un dettaglio del loro passato che probabilmente non tutti conoscono.

Maura Iandoli, la moglie di Ciro Priello ha lavorato al fianco di suo marito

Tra i vari progetti a cui Maura ha collaborato, infatti, c’è anche quello dei The Jackal. Per un periodo di tempo dunque moglie e marito hanno condiviso il successo dietro alla macchina da presa (o allo smartphone) e hanno recitato insieme.

La donna ha svelato che l’esperienza è stata molto divertente, anche se le loro strade professionali si sono poi divise visto che avevano progetti molto diversi.

Se Ciro è ormai diventato una star del web e anche della tv, dove attualmente si sta esibendo come concorrente di Tale e Quale Show, Maura ha in programma di scrivere un libro anche se al momento non ha ancora avuto la giusta ispirazione.

Ad ogni modo per lei ciò che conta di più è la famiglia e se qualcuno le chiede dove si vede nel futuro la risposta è secca e sincera: “Ovunque, purché felice e insieme alla mia famiglia che amo più di ogni altra cosa”.