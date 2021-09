Casa tecnologica? Devi assolutamente avere questi oggetti

Casa e tecnologia non sono mai state così in sintonia! Non è una fantasia, ma è la nuova realtà che è fin troppo evidente: ecco quali sono gli oggetti che sono un must dell’high-tech!

Arredare la propria casa non è facile, soprattutto richiede del tempo se la si vuole sia personalizzare che rendere comoda e pratica a portata di clic! Pensi che sia impossibile? Ti sbagli! Ecco quali accorgimenti prendere nel design, insieme all’acquisto di oggetti high tech unici che renderanno il tuo ambiente ricco di stile!

Arredare la propria casa è una sfida ardua, ma non invincibile! Le nuove tecnologie stanno imperversando nel web, gadget e oggetti visti nei film al cinema, sono diventati realtà. Lo sviluppo della scienza sta dando i suoi frutti, ed è qui che entrano in scena dei trucchetti assolutamente necessari per rendere il tuo rifugio all’ultimo grido.

Si tratta di soluzioni utili anche in tempi di Lavoro agile, ecco il segreto per avere un ufficio a prova di smart working! Tecnologia e stile sono in piena armonia, soddisfacendo anche le nuove esigenze lavorative in tempi di pandemia da coronavirus.

Per iniziare, occorre avere un’idea ben precisa dell’ambiente high tech che si vuole ricreare, se più ampio e luminoso o essenziale e funzionale. Questo dipende unitamente dai propri gusti ed esigenze personali, ma è proprio questo il punto di partenza, per poi andare al secondo step.

Sposta tutti i mobili, ha inizio la rivoluzione della casa di ultima generazione!

Casa High-Tech: cosa comprare e come arredare

Riuscire nell’impresa non è impossibile, ma a portata di mano! Anche la scelta degli specchi è importante, ma prima di applicarli bisogna aver messo in chiaro le idee e aver fatto spazio. Occorre valutare cosa renderebbe nella tua amata dimora la quotidianità più comoda e al tempo stesso con stile. Tra gli oggetti più in voga ce ne sono tre che non possono mancare, forse neanche li conosci, ma ti permetteranno con pochissimo di avere tutto sincronizzato.

Multiroom

Si tratta di quell’aggeggio che con un clic ti porterà direttamente nel futuro che hai sempre sognato e con l’atmosfera che scegli tu, cos’è? E’ un dispositivo che collega internet e la musica che più ti piace, ma non finisce qui, perché sostituisce gli impianti musicali! Come? Se vuoi un ambiente sia pratico che senza casse con fili scoperti in giro, basta utilizzare questo set speaker wireless connesso a internet e collegato allo smartphone!

Hard disk di rete

Butta via le librerie ingombranti e gli scaffali, tanto si impolverano! Usa una soluzione tutta al digitale con questo contenitore di svariati Terabyte che ti permette di conservare tutti i tuoi libri, film, foto, video e musica in formato digitalizzato! La sua memoria è accessibile in qualsiasi posto e momento, perché basta collegare il dispositivo come fosse un cloud personale, ed il gioco è fatto! Ci sono anche sistemi più evoluti chiamati NAS che hanno ancora più unità di memoria e possono fare i download in automatico dei Torrent, la sincronizzazione con i servizi di cloud storage e lo streaming dei contenuti che vuoi vedere sia su tv che altri dispositivi!

Frigorifero e cellulare sono la stessa cosa!

Com’è possibile sapere cosa c’è in frigo senza alzarsi ad aprirlo? Pensa se sei al supermercato e hai dimenticato se hai il latte o meno, puoi saperlo senza tornare a casa! Basta guardare sul tuo cellulare! Ciò è possibile con il nuovissimo frigorifero intelligente che possiede una fotocamera interna. Con questo meccanismo è possibile controllare i tuoi alimenti a portata di smartphone!

Trucchetto per uno stile unico

Siamo giunti alla fine dell’arredo di ultima generazione, ma manca un dettaglio. Per rendere tutto più luminoso e particolare, adeguandolo ad ogni situazione, è possibile farlo con un sistema di luci al led! Collegandole al telefono, tramite wireless è possibile cambiarle e gestirle come lo si preferisce, donando delle sfumature uniche alla tua casa!