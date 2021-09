GF Vip, daytime del 24/09/21: Alex Belli distrutto, il dramma che lo ha segnato

Al GF Vip, Alex Belli ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare il dramma che lo ha segnato per tutta la sua vita.

L’appuntamento con il daytime di oggi del GF Vip parte con il botto, mostrando al pubblico del piccolo schermo di canale 5, poco prima della diretta di questa sera, il bacio tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Lei ha confidato in confessionale di essere molto presa da lui, perché fin da subito lo ha trovato in un ragazzo dolce.

La giovane principessa ha raccontato il tutto a Sophie Codegoni, confidando di essere stata lei la prima ad aver fatto il primo passo ed anche Samy si è sbilanciato, rivelando che sono molto carini insieme, ma non solo coccole e abbracci, ci sono anche drammi non ancora rivelati prima. Questa volta a parlare è stato Alex Belli, raccontandosi come non mai prima d’ora.

Alex Belli crolla al GF Vip: il dramma che non ha mai raccontato prima

Alex Belli ha confidato che il suo più grande desiderio è quello di poter diventare padre. Il suo precedente matrimonio, prima di incontrare Delia Duran, sarebbe terminato proprio a causa dell’assenza di un bambino e spera di poter presto allargare la famiglia. L’attore ha voluto condividere questo suo dolore con Manila Nazzaro, che sta provando a diventare mamma per la terza volta, rivelando che la storia di Carmen Russo per lui è diventata fonte di ispirazione.

Alex ha confidato che purtroppo ci sono delle complicazioni e per questo motivo non è riuscito a coronare il suo sogno d’amore, ma Manila è certa che prima o poi riuscirà a realizzarlo. Passiamo alla parte più divertente della casa del Grande Fratello Vip con Giucas Casella. Dopo l’incidente con lo smalto di ieri, questa volta ha ammesso di non ricordare la maggior parte dei nomi dei suoi compagni di viaggio.

Si torna poi a Gianmaria Antinolfi, che continua a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge. Lui è convinto che lei stia provando un modo per riavvicinarsi, ma lui al momento non se la sente perchè non riesce a far finta di niente dopo le precedenti discussioni avvenute proprio nella casa più spiata d’Italia.

Nella Casa i concorrenti iniziano a sospettare che il sentimento tra i due in realtà non sia mai finito. In particolar modo non riescono a comprendere il comportamento di Soleil Sorge al GF Vip, trovandolo incoerente in quanto prima lo accusa di essere uno stalker e poi prova a riallacciare i rapporti.