Caos al GF Vip, la telecamera riprende tutto: non avrebbero dovuto dirlo

Al GF Vip è scoppiato il caos. Non pensavo di essere ascoltate, invece la telecamera ha ripreso ogni cosa: non avrebbero dovuto dirlo.

Il GF Vip sta entrando nel vivo del programma, nonostante sia iniziato soltanto da una settimana o poco più. Si inizia già a parlare di strategie e personaggi scomodi. Tra questi c’è senza dubbio Soleil Sorge, che ha diviso nettamente gli abitanti della casa più spiata d’Italia.

C’è chi l’apprezza e la stima e chi invece proprio non riesce a tollerarle, giudicandola falsa ed opportunista. Tra questi, oltre a Gianmaria Antinolfi di cui sicuramente si parlerà durante il corso della diretta di questa sera, c’è anche Jessica delle 3 principesse con cui c’è stato già qualche piccolo battibecco.

Sua sorella Clarissa, però, ha provato a metterla in guardia, dicendole di fingersi sua amica nell’attesa di un suo passo falso, in modo tale che a giudicarla negativamente sia il pubblico del piccolo schermo e non lei. Peccato che queste parole le abbia pronunciate in inglese, convinta che nessuno ne avrebbe colto il significato. Peccato però che ormai quasi tutti parlano questa lingua e la sua confessione è stata rapidamente smascherata.

Clarissa e Jessica sono state smascherate al GF Vip, rivelando a gran voce la loro strategia, convinte che nessuno le avrebbe capite.

Clarissa e Jessica smascherate al GF Vip: il video le incastra

Clarissa ha consigliato a sua sorella Jessica di comportarsi come Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, che secondo lei si fingerebbe amica di tutti soltanto per non finire al televoto. Consigliandole, dunque, di comportarsi in maniera amichevole con Soleil Sorge anche se quest’ultima proprio non riesce ad andarle a genio.

“Non andare contro Soleil, è più forte di noi“ ha subito precisato, come potete notare dalla clip incorporata in fondo all’articolo. “Le persone qui fanno le amicone con lei, come Manila, fallo pure tu“ ha aggiunto. “Lo so che sei testarda, ma ascoltami. Lo dico per te. Tu non vuoi andartene” ha poi ripreso il discorso.

“Non diamo soddisfazione alla gente che ci odia. Tutto qua. Ascoltami. Devi aspettare che sia lei a mostrarsi per ciò che è. Sicuramente già c’è una clip e domani la manderanno in onda, per provare a mettervi contro” ha poi concluso, convinta che il loro discorso restasse privato ma così non è stato.

Clarissa e Jessica su Soleil

Questa sera al GF Vip ne vedremo davvero delle belle perché siamo sicuri che Alfonso Signorini non potrà restare indifferente di fronte a quanto è accaduto.