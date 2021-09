Malore al Grande Fratello Vip, la gieffina sta male: è successo nel cuore della notte

Al Grande Fratello Vip la gieffina si è sentita male nel cuore della notte. Nessuno purtroppo si è accorto della sua situazione.

Al Grande Fratello Vip tutto può succedere e nulla, purtroppo o per fortuna, si può nascondere. Ogni piccola cosa, confessione o gesto che sia, viene ripreso dall’occhio vigile delle telecamere di canale 5. Come nelle scorse ore la confessione fatta da Lulù delle 3 principesse ai suoi compagni di viaggio.

No, non ci riferiamo al suo bacio con Manuel Bortuzzo, ma ad un altro episodio che ha raccontato proprio questa mattina e che la telecamera non aveva avuto modo di immortalare. La concorrente ha ammesso di aver avuto un malore nel cuore della notte e che è stata costretta a prendere delle medicine per sentirsi meglio.

Lulù ha avuto un malore al Grande Fratello Vip, ma fortunatamente niente di grave. In quanto già da questa mattina sembra stare decisamente meglio, ma vediamo insieme che cosa è successo.

Lulù sta male al Grande Fratello Vip. La confessione: “Ho vomitato”

Lulù, nel cuore della notte, ha sentito un forte dolore allo stomaco. Tant’è che purtroppo è stata male ed ha finito per il vomitare. Subito dopo la sorella delle tre principesse è stata costretta ad assumere dei farmici per potersi sentire subito meglio ed ha deciso anche di farsi una camomilla per tranquillizzarsi.

Almeno per il momento non sa che cosa le sia successo, ma ciò che conta è che tutto è stato soltanto un brutto spavento, in quanto in queste ore, poco prima della diretta con Alfonso Signorini, inizia già a sentirsi meglio, ma vediamo che cosa ha confidato a tal proposito ai suoi compagni di viaggio.

“Son stata male con lo stomaco“ ha confidato la concorrente poco fa ai suoi compagni di viaggio, che si sono subito preoccupati per lei. “Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele” ha poi concluso, spiegando che ora finalmente inizia a sentirsi un po’ meglio e sicuramente nel pomeriggio riuscirà a sentirsi ancora più carica di energie.

Energie di cui avrà bisogno per la diretta di questa sera. In quanto senza alcun dubbio si parlerà con Alfonso Signorini e le sue due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, del primo bacio al Grande Fratello Vip. Bacio che ovviamente non è passato inosservato sia agli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5, sia al pubblico della rete che inizia già a fantasticare su un’ipotetica loro storia d’amore. Per saperne di più non ci resta altro che attendere e scoprire le loro prima emozioni e sensazioni a riguardo.