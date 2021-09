Quale coppia è più intima? Scegli e scopri come è per te l’amore con un semplice test

Se guardi indietro nel tempo vedi varie sfaccettature di te stessa. A mano a mano che si cresce, si cambia e così anche i nostri gusti in base all’amore.

Da più piccola stavi con un certo tipo di ragazzo e magari ora hai cambiato totalmente genere.

Sicuramente anche il tuo approccio con il sesso opposto è maturato e quindi la tua visione della vita di coppia.

Se sei in dubbio rispetto a ciò, fai questo semplice test. L’obbiettivo è scoprire come vuoi che siano le tue relazioni attuali o future.

Il test della coppia: una semplice scelta per scoprire l’amore

Ti proponiamo una duplice foto di due coppie. Il tuo compito è quello di sceglierne una senza pensare, ad istinto. Noi ti diremo come vedi te l’amore

1) Coppia che si guarda negli occhi

Sei una persona romantica e credi nell’amore puro. Per te la forma più alta di intimità è il guardarsi negli occhi in modo intimo.

Alla base delle tue relazioni deve esserci la fiducia e il rispetto. Per creare la complicità di coppia hai bisogno di mostrarti senza filtri, in modo tale da essere accettato in tutti i tuoi lati, sia pregi che difetti.

Per te ogni giorno va vissuto insieme con la complicità e il brivido che vi accompagnato al vostro primo incontro. L’amore cresce insieme a voi e deve riuscire a maturare in vostra compagnia, nelle gioie e nelle difficoltà.

L’unica cosa che vi manca è quella parte un po’ più scherzosa. Prendetevi meno sul serio e il gioco sarà fatto.

2) Coppia che ride

Hai una visione dell’amore e del rapporto di coppia come un gioco. Se vuoi stare bene devi trovare una persona con cui divertirti e ridere sempre.

Hai una costante euforia che si muove dentro di te e non vedi l’ora di condividerla rendendo l’altra persona più spensierata.

Oltre al gioco, però, ci deve essere anche una parte di serietà per poter costruire in modo maturo la vostra relazione.

Per essere una coppia che funziona, devi ricordare che serve parlare anche dei lati brutti della propria vita, in modo tale da poter costruire qualcosa che duri e superi il futuro.