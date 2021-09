Uomini e Donne, puntata del 24/09/21: il gesto di Maria spiazza, nessuno se lo aspettava

A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha emozionato tutti. Il suo gesto inatteso è arrivato dritto al cuore del pubblico.

Uomini e Donne oggi ha trasmesso l’ultima puntata prevista per questa settimana, ma non per questo ha deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Oggi il tutto ha avuto inizia con Tina Cipollari che telefona in diretta la redazione per sapere se stanno arrivando nuovi corteggiatori per Gemma Galgani, visto che in studio non si vede nessuno. La centralinista risponde piuttosto imbarazzata, rivelando che chiamano numerosi cavalieri per conoscere la dama di Torino e a questo punto l’opinionista si chiede come mai non arrivano mai in puntata. La giovane è piuttosto imbarazzata ed in maniera educata tronca la telefonata.

Finito il solito siparietto tra Tina e Gemma, si passa a Biagio che è riuscito a scaldare ancora una volta gli animi dello studio.

Maria emozionata tutti a Uomini e Donne: il gesto per Alessandro

Biagio aveva stupito tutti durante la scorsa puntata, quando aveva rivelato che voleva riprovarci con Sara, la dama con cui aveva instaurato una conoscenza tempo, visto che lei le aveva dato di nuovo l’occasione. Oggi però c’è un colpo di scena. In quanto se in un primo momento lui sembrava così follemente preso a lei, rivela che in realtà vuole conoscere anche Rosy.

Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Biagio insinuando che lui per le due dame non prova alcun tipo di interesse, ma che sta creando questa situazione a sua vantaggio soltanto per fare ancora parte del Trono Over, altrimenti avrebbe dovuto lasciare da tempo lo studio. Lui ovviamente smentisce il tutto, affermando che non vuole privarsi l’occasione di conoscere altre donne e di poter trovare l’amore. Tant’è che Maria De Filippi rivela che lui ha chiesto di far scendere altre dame per lui qualora dovessero arrivare.

Interviene anche Isabella Ricci che fa notare alle due domande che se lui si comporta in questo modo è perché loro glielo permettono. “Esistono uomini così perché noi glielo permettiamo“ ha esordito la dama, invitando Sara a riflettere perché se l’avesse davvero rivoluta al suo fianco, non avrebbe rilasciato dichiarazioni al Magazine dedicato alla trasmissione, ma sarebbe andato sotto casa sua per poterne parlare. Invece ha aspettato il ritorno della trasmissione per farlo.

E’ il turno di Alessandro e Pinuccia, sempre del Trono Over. In studio viene mostrata la loro esterna. I due si stanno conoscendo e si piacciono. Lui le confida il desiderio di voler cambiare il suo telefono perchè troppo vecchio e ne vorrebbe uno più moderno per poterla sentire. Maria, colpita dalle sue parole, interviene studio e gli chiede in un primo momento di mostrargli il suo attuale modello e dopo gli promette che glielo regalerà lei, emozionando il pubblico in studio per la sua estrema generosità.

Si passa poi al Trono Classico e si inizia con Andrea Nicole. La redazione ha dato ai 4 tronisti la possibilità di poter fare una sola esterna e lei sceglie Ciprian. Maria le chiede come mai ha scelto di vedere lui e lei, con estrema sincerità, rivela che aveva voglia di vederlo e quando le chiede se non le spaventa buttarsi così a capofitto in una conoscenza, lei risponde di sì e dice che però al tempo stesso non ha voglia di precluderselo.

In esterna lui le parla del complicato rapporto con suo padre e della sua malattia e di come non gli sia stato affianco come voleva. Lei è presissima e sceglie di abbandonarsi in un tenero abbraccio. I due si piacciono, è evidente. Mentre si abbracciano vedono un gatto e lei teneramente esclama che quello è il loro primo gatto. Lui si gela e diche che dovrebbero procedere per gradi.

Gabrio, Mario ed Alessandro intervengono, accusando Ciprian di comportarsi in maniera arrogante, come se avesse l’esclusiva con la tronista. In quanto durante la scorsa registrazione, Gabrio ha provato ad approcciarsi a lei e lui si sarebbe intromesso. Interviene il tronista Matteo che lo difende, affermando che non è arrogante ma ha semplicemente carattere. Anche Gianni Sperti dice la sua, rivelando che ha avuto la sensazione che in realtà sia lei quella più presa. Tant’è che Cipriani confida che se ne avesse la possibilità, uscirebbe volentieri anche con Roberta perché hanno una storia simile.

Si conclude con Gemma Galgani. La dama è stata da sola per tutta la puntata. Nessuno dei cavalieri ha voluto invitarla a ballare e Tina sceglie di richiamare la redazione per sapere se c’è qualcuno disposto a corteggiarla.