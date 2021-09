Uomini e Donne, puntata del 23/09/21: Gemma umiliata. Armando non perdona

A Uomini e Donne, Gemma Galgani subisce l’ennesima umiliazione ma Armando Incarnato non perdona e si scaglia contro di Lei.

Uomini e Donne non lascia mai nulla in sospeso e nella puntata in onda oggi la produzione ci ha mostrato il proseguo delle dinamiche che hanno visto protagonista il cavaliere Biagio.

Quest’ultimo ha provato a frequentare due nuove dame, ma le cose non sono andate come sperato. In quanto lui dopo aver mostrato un primo interesse nei loro confronti, si è subito tirato indietro e le due, insieme agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, hanno insinuato il dubbio che lui abbia colto l’occasione al volo soltanto per avere una maggiore visibilità durante il corso della registrazione del Trono Over, ma Biagio ha ovviamente smentito ma attenzione perchè è arrivato il colpo di scena.

Sara, la sua vecchia fiamma, tornata da poco single, alza la mano e facendo riferimento ad un’intervista rilasciata dal cavaliere, in cui diceva di essere pentito di come sono andate le cose tra loro e che vorrebbe una nuova chance, lei gli chiede di poterci effettivamente riprovare e lui accetta. I due ballano insieme e in studio cala il gelo perché nessuno crede alla buona fede del cavaliere.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, puntata del 22/09/21: Armando smaschera Ida, Diego conquista tutti

Gemma Galgani umiliata a Uomini e Donne: Armando Incarnato contro Isabella Ricci

Si passa ai protagonisti del Trono Classico, in particolare modo a Matteo e Gioele. I due, a loro insaputa, sono usciti con la stessa ragazza: Ilaria.

Maria mostra prima la sua uscita con Gioele, in cui gli rivela di non fidarsi di lui, e poi quella con Matteo. Le due uscite sembrano essere piuttosto simile. Tant’è che in studio la padrona di casa chiede a loro se questa cosa gli desse fastidio, continuare ad uscire con la stessa ragazza, oppure no. Ad entrambi da fastidio, ma essendo a conoscenza che si trovano in un contesto televisivo devono stare alle regole del gioco, ma Maria li sprona a comportarsi come nella vita reale per potersi far conoscere al meglio delle ragazze.

LEGGI ANCHE –> Isabella Ricci: inedito passato e vero motivo della sua presenza a Uomini e Donne

Si ripassa al Trono Over, in particolar modo a Gemma Galgani e Isabella Ricci. Un nuovo cavaliere è sceso per conoscere entrambe. Il suo nome è Massimo e non appena arriva in studio, precisa subito che ha cambiato idea sulla dama di Torino, in quanto non ha apprezzato il suo modo di discutere con la collega e con Tina Cipollari. Quest’ultima interviene e fa notare che queste cose succedono da sempre e ritiene che la sua sia soltanto una scusa per fare un po’ di show.

Massimo smentisce e litiga con Tina, ma Isabella sembra concordare con lei e sceglie di non tenerlo nel parterre. In quanto è convinta che se piace lei ad un cavaliere non può piacere anche Gemma perché entrambe sono molte diverse tra loro. A questo punto, per non farsi mancare nulla, interviene anche Armando Incarnato. Quest’ultimo ha attaccato Isabella, dichiarando che lei non fa altro che fare differenze tra lei e Gemma in senso dispregiativo ma lei lo corregge affermando che ha detto semplicemente che sono diverse. Senza aver aggiunto alcuna eccezione negativa. Gli opinionisti non possono che essere che d’accordo con lei.

Si torna ancora al Trono Classico. Questa volta al centro dello studio c’è Roberta, la nuova tronista. Lei confida di aver avuto alte aspettative su Valerio, ma che quest’ultimo l’ha delusa perchè in chat era molto silenzioso e ha preferito non uscirci più. Discorso diverso con Luca. I due escono e lui sembra aver fatto breccia nel suo cuore.