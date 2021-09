GF Vip, daytime del 23/09/2021: Soleil infiamma la casa. Il gesto non può essere perdonato

Al GF Vip è tempo di discussioni. Soleil Sorge è contro tutti e il suo gesto non può essere perdonato dagli altri concorrenti della Casa.

Il GF Vip è tornato anche oggi con un nuovo appuntamento del daytime. La produzione non poteva non iniziare con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due continuano la loro lotta all’interno della casa più spiata d’Italia e tutti gli altri concorrenti sono piuttosto confusi da quanto è accaduto perchè raccontano due versioni della stessa storia completamente differenti. Tanto che sembrano parlare di due realtà completamente diverse.

Il momento però dei litigi dura poco e si passa a Giucas Casella. L’illusionista più famoso del piccolo schermo degli italiani ha chiesto l’aiuto di Francesca Cipriani per coprire un suo piccolo difetto ai capelli, ma quest’ultima ha fatto un pasticcio con lo smalto. Tant’è che è dovuta intervenire anche Jo Squillo per sistemare tutto quanto, ma attenzione perchè non è ancora finita qui.

Soleil Sorge manda in tilt i concorrenti del GF Vip: il gesto spiazza

Si passa a Davide Silvestri. L’attore, che durante la diretta di venerdi sera potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, ha confidato a Manila Nazzaro di essere follemente innamorata della sua compagna come non mai, ma purtroppo non riesce a dirglielo a parole, ma lei lo ha spronato a fare un passo in più per dimostrarle i suoi sentimenti.

L’ex Miss Italia è ancora la protagonista del prossimo spezzone. In quanto insieme a Jessica delle 3 principesse è stufa di dover mettere sempre tutto in ordine nella casa più spiata d’Italia, poiché in molti si comportano come se fossero in albero.

Chi non ha reagito bene di fronte allo sfogo delle due sono stati Alex Belli e in particolar modo Soleil Sorge. Quest’ultima, addirittura, si è alzata da tavola e ha continuato a pranzare da sola in cucina, affermando che le due hanno rovinato un momento sacro ed importante come quello del pranzo.

Manila e Jessica al GF Vip sono più intenzionate che mai a farsi rispettare e non hanno alcuna intenzione di rispettare i suoi capricci.