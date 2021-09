Grande Fratello Vip, confessione choc: fan increduli

Dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Un concorrente ha minacciato di lasciare la casa e di voler denunciare

Aria di bufera al Grande Fratello Vip. A quanto pare, come riporta il sito Biccy.it, all’interno della casa di Cinecittà dopo la puntata di lunedì scorso è successo di tutto. Un duro sfogo di un concorrente con tanto di minacce di uscire dal programma e addirittura di denunciare una sua co-inquilina (Soleil) con l’accusa di diffamazione.

Ma non finisce qui perchè all’interno della casa un concorrente si è lasciato andare ad una confessione. Il concorrente in preda allo stress è Tommaso Eletti che ha raccontato dettagli inediti della propria vita a Nicola Pisu. Il concorrente, figlio di Patrizia Mirigliani, avrebbe parlato (come si legge su Biccy.it) delle sue dipendenze. Nicola avrebbe ricevuto la solidarietà e la comprensione del 20enne, in quanto anche lui avrebbe avuto esperienze simili.

Grande Fratello Vip, l’incredibile confessione del concorrente

Non un Tommaso che dice candidamente in tv che si fuma le bombe 😂😂😂#gfvip — Le Pagelle Del GFVIP✒📜 (@LepagelleGfVip) September 21, 2021

Anche Tommaso Eletti ha avuto problemi di droga… #GFVIP — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) September 21, 2021



L’ex di Temptation Island ha pure spiegato di essere stato in un centro di recupero per provare a risolvere il problema. “Vedi perché sono mezzo matto? Ho avuto problemi pure con la droga, ma non si tratta della polvere – ha spiegato – parlo di canne, ma tante anzi tantissime. Sono stato sotto molto male, non avevo più una vita e non riuscivo a fare più niente. Poi finalmente ho rallentato. Adesso a paragone di quando avevo 15 anni potrei dire che ho praticamente smesso. Prima – ha raccontato – mi svegliavo alle 6 di mattina e mi facevo subito un po’ di bombe. Fumavo anche quando ero chiuso in comunità”.

Il concorrente ha poi spiegato di essere stato in una comunità a Roma, sull’Appia. Tuttavia le cure non sono servite. Sempre secondo Biccy, il 20enne ha spiegato che si può uscire dal problema solo mettendoci seriamente la testa.