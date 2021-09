Muffin per colazione: risultato impeccabile con questi trucchi

Muffin che golosità! Dal remoto 1703 è la ricetta che fa sognare grandi e piccini. Se seguirai questi facilissimi trucchetti, il soffice dolcetto con una storia molto simpatica non avrà più segreti.

Il Muffin è un dolce tipico dell’Inghilterra a base di farina, uova, burro, zucchero a cui si possono aggiungere delle sfiziose varianti come lo yogurt a posto del latte, ed è da leccarsi i baffi! Non tutti però conoscono le curiosità che si celano dietro le origini della ricetta e i segreti per preparare un dessert perfetto. Ecco come preparare il muffin da reali degni della Royal Family!

Muffin reali di nome e di fatto! Conosci le origini e i trucchi per una colazione dolcissima? La ricetta ha un’origina molto antica, infatti risale a circa il 1703, anno nel quale dei nobili hanno assaporato la golosità di questo dolce che non avevano mai visto.

La servitù lo preparava con il pane e dei biscotti che i padroni lasciavano. La tecnica venne ideata da un fornaio che seppe mescolare gli ingredienti a delle patate schiacciate, creando una miscela gustosissima, perché il pane veniva fritto e la croccantezza del risultato era suprema!

Ovviamente, qualsiasi pietanza può risultare perfetta se si fanno i giusti accorgimenti. Ad esempio ci sono dei trucchi per preservare un’erba aromatica molto utile in cucina, con i quali non si sbaglia un colpo!

Tra la freschezza e l’ebbrezza dei profumi, però c’è la piccola torta che merita un degna attenzione. Ecco dei semplici passaggi e il segreto infallibile!

Muffin, ecco la ricetta infallibile e il segreto infallibile

Attenzione a non confonderlo con il cup-cake! Questo è molto simile, ma ha una preparazione differente, soprattutto è più piccino ancora ed è farcito con glasse molto golose. Se vuoi saperne di più, guarda chi in fattore di dessert è un maestro! Il Muffin, appunto è un piccolo dolcetto con una superficie a cupola, e nella cui preparazione ci si può sbizzarrire. Il motivo? Si possono aggiungere tante varianti, ma le regole base devono essere rispettate per la riuscita.

Ingredienti:

Farina 00 230 g o in sostituzione la Farina 0

Yogurt bianco 170 g in sostituzione il latte 135 g

zucchero 100 g

Burro 125 g

Gocce di cioccolato 100 g

1 cucchiaino di lievito

un pizzico di sale

2 uova medie (circa 50 g l’una)

Preparazione:

Mescolare in una ciotola i secchi tutti insieme setacciandoli accuratamente, appunto: farina, lievito, zucchero e il pizzico di sale. Prendere un altro contenitore e amalgamare i liquidi con una frusta elettrica. Accendere il forno a 200° in modo averlo già bello rovente. Prima di inserire il composto nei pirottini per infornare il tutto, occorre unire secchi e liquidi, cioè il contenuto delle due ciotole, ma devi sapere una cosa prima! E’ proprio qui il trucco fondamentale.

Trucchetti per i muffin perfetti!

Nella preparazione del dolce è essenziale avere per prima cosa degli ingredienti a temperatura ambiente. Quindi, non eccessivamente freddi e congelati. Ricorda che per la buona riuscita di una ricetta occorre rispettare delle leggi chimiche e le temperature, perché gli ingredienti hanno delle reazioni scientifiche quando entrano in contatto.

Infatti, è nell’unione del contenuto delle due ciotole che risiede il segreto! Bisogna unirli energicamente, senza sbattere per troppo tempo. Per la buona riuscita del dolce è necessario fare quest’operazione con tanta energia, ma in pochissimo tempo. Meno tempo ci metti, più il risultato è assicurato.

Inserire le gocce di cioccolato, dare un’ultima girata, ed infornare per 15/20 min. Insomma, è un dolce buono e rapido, sapere che impiegandoci meno tempo è più buono, allora il gioco è fatto!