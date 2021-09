Altra batosta per Barbara d’Urso, dopo Mediaset arriva anche questa: non ci voleva

Per Barbara d’Urso questo non sembra essere un bel periodo. Dopo la delusione con Mediaset, anche questa non ci voleva!

Barbara d’Urso è tornata sul piccolo schermo degli italiani dopo la consueta pausa estiva. Al suo rientro, però, le cose non sono andate come si aspettava, magari, in un primo momento. In quanto la bella conduttrice partenopea, come ormai noto, ha perso ben due dei suoi tre programmi.

Live Non è la d’Urso e Domenica Live sono stati cancellati dai palinsesti Mediaset e Pomeriggio 5, ancora attualmente in onda, è stato ridotto, rinunciando alla parte dedicata al mondo della cronaca rosa. Una scelta fatta per esigenza di piano editoriale, anche se i più cattivi mormorano che Pier Silvio abbia scelto di agire in questo modo perché deluso dagli ascolti collezionati durante il corso della passata stagione.

Almeno la vita sentimentale della bella conduttrice partenopea sembrava proseguire a gonfie vele, ma secondo il settimanale Oggi anche su quel campo ci sarebbero nuovi risvolti: Barbara d’Urso è in crisi con il nuovo fidanzato?

Barbara d’Urso, che delusione! Scoppia la lite con il nuovo fidanzato

Il settimanale sembrerebbe averli beccato Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo, il suo nuovo fidanzato, a cena con altri amici e fin qui non ci sarebbe assolutamente nulla di cui preoccuparsi o altro. Peccato però che pare lui abbia trascorso la maggior parte del suo tempo a chiacchiera con una donna misteriosa e che la bella conduttrice partenopea non abbia proprio reagito bene.

Tant’è, racconta Oggi, che i due avrebbero discusso e causa di ciò e che lui abbia protestato, dicendo alla bella conduttrice partenopea che non ha fatto nulla di male, ma a nulla sarebbero servite le sue parole e giustificazioni.

Barbara, dopo la fine della cena, avrebbe scelto di sfogarsi e confidarsi con un suo caro amico su quanto accaduto, mentre il suo nuovo fidanzato l’avrebbe aspettata in macchina. Dopo averne discusso con il suo amico, la d’Urso sarebbe tornata in auto e tra i due sarebbe calato il gelo.

Tant’è che lui l’ha riaccompagnata a casa sua e Barbara d’Urso è tornata tutta sola. In quanto lui non è salito con lei, segno che la lite e l’incomprensione di poco prima non li ha affatto lasciati indifferenti. Il settimanale, però, ha anche provato a rassicurare i fedeli sostenitori della conduttrice, rivelando che dopo di tutto cose del genere sono normali in una coppia e sono sicuri che tra loro tornerà il sereno.

Francesco Zangrillo, il fidanzato di Barbara d’Urso, riuscirà a farsi perdonare?