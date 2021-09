Fino all’ultimo battito: la scelta più difficile per un padre

Fino all’ultimo battito è la nuova fiction Rai che vedrà protagonista Marco Bocci nei panni di un medico di fronte ad una scelta difficile

E’ ormai terminata l’estate e con il ritorno dell’autunno anche i palinsesti televisivi delle reti nazionali ritornano alla normalità proponendo i programmi di maggiore successo ma anche tantissime novità. Per quel che riguarda le fiction, ad esempio, la Rai ha deciso di puntare forte sul medical drama intitolato “Fino all’ultimo battito”.

La serie, che andrà in onda dal 23 settembre 2021 in prima serata su Rai1, è stata affidata alla sapiente regia di Cinzia TH Torrini, già dietro la macchina da presa in altre fiction di successo come Elisa di Rivombrosa.

Protagonista assoluto del medical drama a sfondo crime sarà Marco Bocci, che torna in tv dopo i successi ottenuti con Romanzo Criminale e Squadra Antimafia. Questa volta vestirà i panni di Diego Mancini, un giovane e stimato chirurgo che si troverà di fronte alla scelta più difficile che un padre può fare.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito, ora è ufficiale: splendida notizia per Marco Bocci e Bianca Guaccero

Fino all’ultimo battito: la difficile scelta di Diego Mancini per salvare la vita al figlio

Diego, il personaggio interpretato da Marco Bocci, ha una vita davvero splendida: una carriera importantissima (a soli quarant’anni è già Professore ordinario di Cardiochirurgia), una compagna, Elena (Violante Placido), una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) ed un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone).

Elena è in attesa di ottenere il divorzio per sposarsi con Diego quando una scoperta sconvolge la vita del chirurgo: suo figlio Paolo soffre di una cardiopatia che nemmeno lui, abituato a salvare la vita ai pazienti, è in grado di curare. L’unica soluzione è quella del trapianto e il bambino viene messo in lista d’attesa.

Ma Diego, per accelerare i tempi e cercare di salvare suo figlio, finirà col mandare al diavolo i suoi principi morali e scendere a compromessi con il boss latitante Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino, Don Pietro Savastano di Gomorra) di cui diventerà il medico personale.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito, Marco Bocci confessa il suo sogno nel cassetto

Nel cast della fiction ci saranno anche Bianca Guaccero (Rosa) e Loretta Goggi (la madre di Elena). La serie è stata girata quasi interamente in Puglia e durerà ben 12 puntate: considerando che ne verranno trasmesse due ogni sera, l’appuntamento per gli italiani è da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre 2021.