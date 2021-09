La famosa attrice sconvolta rivela: “L’ho visto, era seduto sul divano”

La famosissima attrice fa una rivelazione sconvolgente su qualcosa che ha visto seduto sul divano di casa sua. Parole che mettono i brividi

Non è un segreto che spesso vip e personaggi famosi abbiano abitudini strane e “segreti” spesso inconfessabili. Ad esempio, si parla di abitudini strane, manie inconsuete e spesso vere e proprie fissazioni.

Talvolta, alcune di queste sono davvero da non credere. E’ il caso di una famosissima attrice, che seppur in apparenza molto distinta e tranquilla, ha confessato in una intervista qualcosa di davvero assurdo. E il bello è che lo ha fatto con una naturalezza senza precedenti, come se stesse parlando di una cosa normale.

Incredibile, ma vero: l’attrice ha raccontato di aver avuto una singolare visione, proprio sul suo divano di casa. Prima era un’apparizione sporadica, poi è diventata sempre più presente, tanto da presentarsi spesso. E infine questa presenza è diventata persino familiare. Addirittura, l’attrice è arrivata a spiegare che con questa “visione” è arrivata addirittura a parlarci. Parliamo della bellissima Keira Knightley.

L’incredibile confessione della nota attrice mette i brividi

In un’intervista ha raccontato di vedere sistematicamente un fantasma, spesso seduto sul divano di casa sua. E soprattutto, con questo “spirito” l’attrice riuscirebbe anche a parlarci. Insomma, questa presenza terrorizzante per lei sarebbe diventata addirittura familiare. Una storia incredibile, raccontata con profonda scioltezza, per giunta.

“Mi guardava. Gli ho chiesto chi fosse, mi sono spaventata moltissimo. Poi gli ho urlato di andarsene. Ed è scomparso“, ha raccontato la Knightley. E’ capitato anche a voi un’esperienza simile. L’attrice avrà avuto, successivamente, altre esperienze del genere? Restate sintonizzate per scoprire tutte le stranezze dei vip.