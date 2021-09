GF Vip, concorrenti ai ferri corti. Lei spiffera tutto: “Devo starle lontano”

Al GF Vip iniziano le prime liti tra i concorrenti. Questa volta la gieffina non ha alcuna intenzione di sopportare i suoi sfoghi.

Il GF Vip è iniziato soltanto da una settimana, ma nella casa più spiata d’Italia non si respira di certo un’aria leggera. La lite avvenuta durante la scorsa diretta tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti. Tant’è che sono iniziati i primi schieramenti.

In molti, inutile nasconderlo, hanno trovato eccessiva la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei confronti del giovane imprenditori campano ha utilizzato termini forti come stalking. Il ragazzo ovviamente non ci sta a passare per quello che non è, anche se non è stato propriamente soddisfatto della sua replica in puntata in quanto sente di essere stato in silenzio rispetto alla sua controparte: “Questo è il suo campo, quello della televisione, qua mi batte” ha commentato, facendo notare come lui si trovi in contesto del tutto nuovo e che non sappia come gestire bene l’intera faccenda rispetto alla Sorge.

Chi è totalmente dalla sua parte è però Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai è convinta che Soleil abbia esagerato ed ha intenzione di prendere le distanze da lei perché qualcuno, prima di entrare al GF Vip, l’avrebbe messa in guardia sul suo conto.

Miriana Trevisan prende le distanze da Soleil Sorge al GF Vip

Miriana Trevisan ha sottolineato come sia importante l’uso delle parole, soprattutto in un contesto come quello del Grande Fratello Vip e definire Gianmaria Antinolfi uno stalker in prima serata su canale 5 non è stato proprio il massimo della vita, considerando anche il suo atteggiamento, secondo lei, non può essere ricondotto a quello di una persona ossessionata nei suoi confronti.

La Trevisan non sembrerebbe essere affatto stupita da questo suo atteggiamento. In quanto prima di varcare la famosa soglia rossa, il suo agente l’avrebbe messa in guardia da Soleil, consigliandole di non fidarsi mai di lei in quanto potrebbe farla cadere in numerosi trabocchetti.

“In tv si deve stare attenti a quello che si dice. Lei ha usato la parola ‘stalker’ e bisogna misurare quello che si dice. Il mio agente mi ha messa in guardia, mi ha detto ‘non ti fidare di lei, stalle lontana’. Da quello che vedo qui lei ha fatto una sfuriata esagerata“ ha confidato Miriana Trevisan su Soleil Sorge.

“Vuole che lui esca perché secondo lei lui è entrato per lei? Ma dai è tutto così esagerato” ha poi proseguito l’ex ragazza di Non è la Rai. “Gianmaria forse era innamorato e avrà fatto tante cose con passione, ma stalker è un’altra cosa. A lei le scoccia che io sto facendo questo GF perché forse pensa che le rompo le uova” ha poi osservato, parlando della sua compagna di viaggio.

“Lui doveva dire lunedì sera ‘devo avere il diritto di replica. Lei avrà percepito queste cose, ma io non l’ho mai stalkerata. Ero innamorato e basta perdonami’. Lei poi continua a parlarne, e allora famola parlare” ha proseguito, come riportato anche da Novella 2000. “Posso dire una cosa? Lei in dei momenti è simpatica, in altri ti aggredisce ed è insopportabile“ ha poi concluso.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip ha deciso di sbilanciarsi su Soleil Sorge e qualcosa ci suggerisce che durante la diretta di venerdì sera ne vedremo davvero delle belle.