Katia Ricciarelli come non l’avete mai vista. La cantante è diventata una furia al Grande Fratello Vip e il motivo vi lascerà senza parole.

Katia Ricciarelli è stata voluta fortemente da Alfonso Signorini per la sesta edizione del GF Vip. In molti, magari, vedendo la sua età anagrafica, si aspettavano che il suo percorso fosse piuttosto pacato e che diventasse una sorta di guida per gli altri concorrenti. Queste aspettative sono state subito disilluse, in quanto la cantante molto probabilmente avrà un percorso molto più simile a quello avuto lo scorso anno da Patrizia De Blanck che altro.

Il motivo? Nelle scorse ore l’ex moglie di Pippo Baudo ha perso la calma in diretta, dichiarando guerra a tutti i suoi compagni di gioco. Colpevoli di aver commesso, secondo lei, un atto davvero grave nei suoi confronti. Tant’è che non solo ha sbottato contro di loro, ma si è chiusa in camera sua e soltanto dopo mezz’ora circa alcuni concorrenti (Carmen Russo, Tommaso Eletti e Giucas Casella) sono riusciti a parlare con lei.

Katia Ricciarelli si è infuriata al GF Vip e il motivo di tale ira vi lascerà senza parole.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, segreto agghiacciante rivelato: bomba su Signorini

Katia Ricciarelli perde la calma al Grande Fratello Vip: è guerra con i concorrenti

I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, per trascorrere queste ore, avevano pensato di giocare a Lupus in Fabula, famoso gioco che si è soliti fare in compagnia degli amici. Questi però hanno dimenticato di spiegare le regole a Katia Ricciarelli che ha subito sbottato, lasciando non solo la stanza in cui si trovava ma rivelando anche che questo grave gesto nei suoi confronti ha scatenato la voglia di fare guerra a tutti loro.

Carmen Russo è stata la prima ad essersi avvicinata a lei, provando un chiarimento, ma la cantante l’ha subito cacciata via. In un secondo momento si sono aggiunti a lei anche Giucas Casella e Tommaso Eletti e soltanto in un secondo momento sono riusciti ad avere un confronto con lei. Confronto che non è finito affatto nel migliore dei modi.

“Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto“ ha tuonato la cantante contro i suoi compagni di viaggio. “Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata“ ha provato a spiegare loro.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, ufficiale: c’è il primo abbandono. Fan increduli

“Non è vero nulla che non volevo giocare con voi, chi ve l’ha detto? Ormai non torno, no, mi è passata la voglia” ha aggiunto non appena hanno provato a farla ritornare in salotto insieme a tutti quanti, come riporta il portale Biccy.

“Se devo uscire esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra“ ha poi ripreso ad attaccare il gruppo. “Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese” ha poi ribadito, affermando come gli altri non volessero che lei facesse parte di quel momento di convivialità.

“Quello che è successo è molto grave“ ha poi ripreso il discorso. “Perché? Perché sì. Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Non credo proprio di aver sbagliato io” ha aggiunto una furia. “Come un’imbecille mi sono trovata seduta a un tavolo senza sapere cosa fare. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace” ha esclamato delusa dal comportamento dei suoi compagni di viaggio. “Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto. Vogliono avere pure ragione questi? Devono imparare l’educazione” ha poi concluso.

Katia Ricciarelli si è arrabbiata al Grande Fratello Vip e venerdì ha tutte le intenzioni di volerne discutere in diretta.