Addio Don Matteo, struggente saluto: “Grazie di cuore”

Addio Don Matteo: arriva l’ultimo saluto al sacerdote più amato della fiction italiano. Struggente messaggio sui social.

L’addio più struggente della televisione italiana è arrivato. Dopo anni di emozioni, lacrime e colpi di scena, quello che il pubblico di Raiuno temeva di più, è diventato realtà. Non sarà facile per i telespettatori di Raiuno abituarsi ad un’assenza così pesante.

Terence Hill lascia ufficialmente Don Matteo, la fiction più amata dal pubblico italiano giunta alla tredicesima stagione. Quella che sarà trasmessa tra qualche mese da Raiuno sarà l’ultima con protagonista Terence Hill che ha recentemente finito di girare le ultime scene.

Per omaggiarlo e salutarlo nel migliore dei modi, la pagina Instagram ufficiale di Don Matteo ha pubblicato un video in cui mostra esattamente l’ultima scena girata da Terence Hill tra la commozione di tutti gli addetti ai lavori.

Il toccante saluto del cast di Don Matteo a Terence Hill

In tredici stagioni, Terence Hill e tutto il cast di Don Matteo erano diventati una famiglia. Mentre si giravano le ultime scene con protagonista Terence Hill, la commozione, sul set, era tanta. Concluso il lavoro, sulla pagina Instagram della fiction, è stato pubblicato un toccante video per salutare il grandissimo attore che, in sella alla sua, ormai, famosissima bicicletta, ha conquistato tutti.

“Oltre 250 episodi, oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, 13 stagioni di Don Matteo: un grazie di cuore da tutti noi al nostro amato Terence Hill! 🙏🏻

Grazie per la tua gentilezza, grazie per aver portato nelle nostre case parole di speranza, grazie per averci accompagnato di generazione in generazione attraverso il personaggio più conosciuto della televisione italiana ed internazionale… 💙 Non vediamo l’ora di vedere il tuo ultimo ciak in tonaca nella nuova stagione diDon Matteo 13!”, si lette nella didascalia che accompagna il video.



