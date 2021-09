Mangia solo pollo e il motivo è assurdo: il divo del cinema svela tutto

Tra le varie abitudini stravaganti dei vip ce ne sono alcune legate all’alimentazione: questo divo del cinema, ad esempio, mangia solo pollo

Essere un personaggio pubblico significa anche curare tantissimo la propria immagine. Mantenersi sani, belli e prestanti fa parte di una consuetudine di tantissimi attori o protagonisti dello sport mondiale, e a volte per ottenere questi risultati si ricorre a delle abitudini non convenzionali.

Per restare al top della forma fisica, si sa, bisogna spesso imporsi dei limiti e affidarsi ad un nutrizionista. Ne sa qualcosa, ad esempio, Cristiano Ronaldo, che ancora oggi ha un fisico imponente e continua ad essere uno dei migliori giocatori al mondo.

Un altro che da molta importanza alla cura del suo corpo, in particolare di pettorali e addominali, è Mel Gibson. Come ci riesce? A sentire varie forme, con una dieta molto particolare: l’attore infatti mangia solo pollo.

LEGGI ANCHE:

Mel Gibson mangia solo pollo: così mantiene forti i suoi addominali

In molti di voi potrebbero obiettare: “Che c’è di male? In fondo tutti noi mangiamo pollo e sappiamo che è un alimento importante”. Tutto giusto, sicuramente il pollo non è un alimento poco convenzionale.

Meno ortodossa e decisamente più strana è invece una dieta fatta a base di solo pollo. E’ proprio così, Mel Gibson non mangia altro. Secondo l’ex protagonista di kolossal come “Arma Letale”, “Bravehearth” e “La passione di Cristo” il pollo lo aiuterebbe a preservare i suoi addominali ed i suoi pettorali intatti.

Non sappiamo se la dieta funzioni per tutti o solo per lui, ma sta di fatto che Mel Gibson, alla “tenera” età di 65 anni, ha ancora un fisico possente e definito. Niente male per colui che nel 1985 è stato definito dalla rivista People “l’uomo più sexy del mondo”.

LEGGI ANCHE:

In effetti da quel momento sono passati quasi 40 anni e l’attore non ha perso il suo fascino: sarà davvero merito solo del pollo?