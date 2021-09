By

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan stanno insieme da tanti anni, ma c’è una cosa che il presentatore non sopporta e lo fa ingelosire

Ludovica Sauer è la bellissima moglie di Alessandro Cattelan. Il presentatore, noto soprattutto per il suo passato ad XFactor ma anche per alcuni show e film, è recentemente passato alla Rai dove da domenica 19 settembre è alla conduzione di “Da Grande”, un programma che ha portato decisamente una ventata di freschezza nella tv nazionale.

Modella di origini svizzere, Ludovica è una grande appassionata di sport e ha iniziato la sua carriera facendo da ragazza immagine in alcune corse di moto e Formula 1. Interista come il suo compagno, i due si sono conosciuti proprio in occasione di un match dei nerazzurri nel 2008.

Da quel momento non si sono più separati e hanno avuto due figlie: Nina, nata nel 2012 e due anni prima del loro matrimonio celebrato nel 2014, e Olivia, arrivata nel 2016. Sono una coppia molto unita, anche se entrambi preferiscono tenere la loro vita privata lontano dai riflettori. Eppure Alessandro ha svelato in tv un comportamento di lei che proprio non gli va giù.

LEGGI ANCHE: Chi è Ludovica Sauer: età, altezza e carriera della moglie di Ale Cattelan

Alessandro Cattelan geloso di Ludovica Bauer: c’entra uno degli uomini più belli d’Italia

Nella prima puntata di “Da Grande” uno degli ospiti di Cattelan era l’ex Grande Fratello, diventato ormai attore di successo, Luca Argentero. Luca è uno degli uomini più belli d’Italia e nessuno avrebbe mai pensato che lui potesse essere geloso del fisico di un altro. Eppure è proprio così.

Durante la loro chiacchierata, Cattelan ha domandato a Luca Argentero se ci fosse una persona in particolare di cui lui è geloso quando sua moglie Cristina Marino mette like su Instagram. La risposta è stata secca: Stefano Di Martino.

A quel punto Cattelan ha annuito e ha rincarato la dose: “Anche a me da fastidio…perchè è bello”. E così i due, tra il serio ed il faceto, come se non ci fossero le telecamere, hanno continuato a commentare il fatto di quanto fossero gelosi del ballerino.

Poi ad un certo punto il presentatore ha preso il telefono, mostrando alcuni like di Ludovica Sauer a Di Martino e ha fatto una richiesta all’ex allievo di Amici: “Hai 4 milioni e mezzo di followers, che ti frega di 2 in meno…bloccale…LudoSauer e Cristina Marino”.

LEGGI ANCHE: Ludovico Tersigni, chi è: età, altezza e uno zio “ingombrante e fondamentale”

Secondo voi l’ex compagno di Belen avrà accolto l’appello dei due? E come l’avranno presa le loro mogli guardando la puntata in diretta?