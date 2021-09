La bellissima Victoria Silvstedt, protagonista di film e programmi tv italiani, oggi ha una vita nuova ma il tempo sembra non essere passato

Victoria Silvstedt, a cavallo del cambio di secolo, era considerata una delle donne più belle del mondo. La modella svedese, diventata famosa per le sfilate alla fine degli anni ’90 e successivamente per le copertine di Playboy, è stata inserita nel 2005 nella classifica delle 100 donne più sexy del pianeta.

Grande notorietà anche in Italia, dove ha partecipato a varie trasmissioni tv (nel 2013, ad esempio, si esibì a Ballando con le stelle) ma soprattutto in parecchi film comici come ad esempio Bodyguards, Matrimonio alle Bahamas e Un’estate al mare.

Biondissima, occhi azzurri e curve da capogiro, Victoria da qualche anno non appare più in televisione e ha completamente cambiato vita. Nelle ultime uscite pubbliche però ha fatto vedere di essere ancora in grandissima forma e di non aver dimenticato di curare il suo corpo.

Victoria Silvstedt, la nuova vita e com’è oggi: il tempo sembra si sia fermato!

Classe 1974, la svedese è stata la moglie del giornalista americano Chris Wragge dal 2000 al 2007. I due hanno poi divorziato e la modella ha trovato di nuovo l’amore, decisamente con un buon partito: il milionario svizzero Maurice Dabbah.

Proprio con lui ora vive stabilmente in una “bolla dorata”, ovvero a Montecarlo. Hotel di lusso, feste e automobili fiammanti, una nuova consuetudine per lei che invece è di origini umilissime. Gli anni che passano non hanno intaccato minimamente il suo fisico che resta tonico e mozzafiato: vi basti guardare uno dei suoi scatti su Instagram relativo ad una sua vacanza di quest’estate in Costa Smeralda.

Recentemente Victoria si è fatta vedere in pubblico al festival di Cannes e anche a Montecarlo, dove ha partecipato alla cerimonia di chiusura del Montecarlo Tv Festival. Eccola in tutta la sua bellezza mentre si lascia immortalare dai fotografi.

Non c’è nulla da aggiungere, per lei il tempo è come se non fosse mai passato. Victoria è ancora una bomba sexy e seguitissima sui social: il suo profilo Instagram ha più di 800mila followers.