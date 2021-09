Soleil Sorge è sulla bocca di tutti al Grande Fratello Vip. Ci pensa lei a dire la verità

Soleil Sorge è la modella e influencer divenuta famosa per aver corteggiato Luca Onestini durante il Trono di Uomini e Donne.

La modella, dopo essere uscita dal programma con Mister Italia e averlo lasciato dopo poco, è diventata ancora più nota totalmente da sola.

Ha partecipato a Pechino Express e a L’isola dei Famosi e ha mostrato il suo carattere carismatico, determinato e soprattutto forte.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, la gieffina minaccia: “Se continuano faccio lo show”

Adesso, Soleil fa parte del cast del Grande Fratello Vip e i coinquilini parlano o sparlano continuamente di lei.

Una delle partecipanti ha raccontato la sua verità sulla Sorge e ci pensiamo noi a raccontarvelo.

Vediamo di cosa si tratta

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: parla Manila Nazzaro

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di due settimane e Soleil Sorge è sulla bocca di tutti.

La modella è un personaggio che viene amato o odiato; non ha mezze misure.

Dopo la litigata con Raffaella Fico in onda nella prima puntata, Alfonso Signorini ha voluto sapere come fosse andata la frequentazione di Soleil con l’imprenditore Gianmaria Atinolfi.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, triangolo e gelosie nella casa: un massaggio scatena tutto

I due si sono frequentati poco prima di entrare nella Casa e, addirittura, Soleil ha confessato che lui sia stato uno stalker nei suoi confronti.

Gli altri concorrenti parlano in continuazione di questa frequentazione e qualcuno ha voltato le spalle alla modella in seguito a quello che ha detto.

Una di queste è la principessa Jessica Sellasié che trova scortese Soleil e oltretutto la rimprovera di non aiutare in casa.

Ci pensa Manila Nazzaro, vincitrice di Miss Italia 1999, a prendere sotto la modella sotto la sua ala.

L’ex Miss Italia ha confessato a Raffaella Fico e a Carmen Russo di provare una forte simpatia per Soleil.

“E’ una schietta e dirette. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui. Non penso proprio che non sia stata chiara” racconta Manila rispetto alla vecchia frequentazione.

Leggi anche –> Crollo al Grande Fratello vip: struggente ed intima confessione del gieffino

“A me Soleil piace molto, potete dire quello che volte ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette. Preferisco lei a chi fa le moine” l’ex Miss Italia lancia una frecciatina alle Princess.

“Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire – Sono cavoli loro privati -, se vieni al GF è normale che se ne parli” aggiunge la Nazzaro e conclude: “Domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil. Parliamo di una donna fatta così, molto forte. E devo dire che mi piace anche per questo“.

Soleil Sorge sta guadagnando punti per qualcuno, mentre per altri coinquilini si sta allontanando sempre di più.

Non ci resta che aspettare la puntata di domani sera del Grande Fratello Vip per scoprire come si sta evolvendo il litigio con le Princess