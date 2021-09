Hai sempre pensato di essere una persona buona e giusta? Scopriamolo subito grazie alla classifica dei segni zodiacali con una grande morale.

Prendere la decisione giusta, spesso e volentieri, non è così semplice come ci hanno raccontato.

Il mondo non si divide in bianco e nero e, di certo, le zone grigie sono molto più ampie di quanto abbiamo mai potuto pensare.

Ti basta guardare ai più recenti accadimenti di cronaca: la maggior parte di queste situazioni sono frutto di scelte sbagliate, fatte al momento sbagliato e per le motivazioni sbagliate.

A parte i crimini più efferati (ovviamente), quante volte hai pensato che tu, nei panni di chi ha sbagliato, avresti fatto sicuramente di meglio?

Per avere la certezza di avere una morale incorruttibile, abbiamo pensato di proporti una classifica dei segni zodiacali decisamente particolare. Pronto a scoprire se ci sei?

I segni zodiacali con una grande morale: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Avere una morale forte non vuol dire solo essere giusti… anzi!

Ci sono delle decisioni che sono difficili da prendere e, a volte, anche crudeli nei confronti delle altre persone. Non sta di certo a noi dire quali siano le decisioni giuste o quelle sbagliate visto che non possiamo giudicare gli altri.

Quello che possiamo fare, però, è chiedere a stelle e pianeti se esistono dei segni zodiacali che sono particolarmente bravi a rispettare la propria morale.

Certo, questo non vuol dire che siano persone che fanno sempre la cosa giusta o che hanno sempre preso la decisione perfetta in ogni situazione!

Quello che intendiamo, è che questi segni zodiacali hanno una grande rispetto dei propri principi e della propria morale.

Potete aspettarvi da loro tutto meno che un brusco cambio di direzione: non è meglio sapere chi sono queste persone, in modo da non

Capricorno: quinto posto

Se parliamo di principi morali che possano, in qualche misura, beneficiare il Capricorno allora sì, non abbiamo dubbi.

Il Capricorno è uno dei segni con più morale di tutto lo zodiaco! Purtroppo per lui (e per noi) questo vuol dire che, a volte, è capace di incaponirsi su decisioni sbagliate, senza mai guardare veramente alla realtà dei fatti.

I nati sotto il segno del Capricorno sono fatti così: giusti e morali fino a quando, prima o poi e per forza di cose, non esplodono!

Meglio fare attenzione con loro!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica, a sorpresa, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona che non si fa problemi a scegliere una linea morale e seguirla senza paura!

Molto più di tanti altri segni e, soprattutto, dell’idea che la gente si fa di lui, il Cancro è un segno capace anche di tagliare i rapporti o di prendere decisioni drastiche senza paura.

Il motivo?

Semplicemente che il Cancro rispetta molto la sua morale ed i suoi principi e non lascia che altri ci possano mettere bocca. Questo è un segno capace di grandi sacrifici per quello in cui crede: non mettetelo alla prova!

Vergine: terzo posto

Come non inserire i nati sotto il segno della Vergine nella nostra classifica dei segni con una grande morale? La Vergine, infatti, è uno di quei segni che ha deciso abbastanza presto nella vita che esiste un solo codice morale.

Il proprio!

La Vergine, quindi, è un segno che non si fa problemi a risultare “opprimente” o anche semplicemente “fissato” agli occhi degli altri.

Chi è nato sotto questo segno si comporta sempre in un’unica maniera, e cioè quella che ritiene più giusta per sé. Mettono sempre la propria persona al primo posto e vanno avanti senza paura: che si tratti di skin care così come di lavorare, la Vergine sarà sempre concentrata sui propri obiettivi!

Scorpione: secondo posto

Lo Scorpione è uno di quei segni capace di avere una grande moralità perché, spesso e volentieri, lo Scorpione è una persona che sceglie i suoi principi morali in maniera veramente accurata.

La maggior parte delle persone, infatti, deve pensarci almeno un attimo prima di dire in che cosa crede o perché.

Questo, ovviamente, non succede allo Scorpione che è un segno capace veramente di vivere seguendo i suoi principi alla lettera!

Invece di passare ore o anche solo qualche minuto a spiegare le sue convinzioni a qualcun altro, lo Scorpione è una di quelle persone che interpreta la moralità come una condizione base dell’essere umano.

Per lui, quindi, non c’è possibilità di errore: lo Scorpione deve sempre comportarsi nel modo migliore, perché così ha scelto appena ha potuto farlo. Non lo farete mai deviare dal suo percorso!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni con una grande morale

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo proprio tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Lo avreste mai detto?

Gli Acquario sono persone che hanno, generalmente, una grande moralità e che seguono scrupolosamente ed alla lettera il proprio ragionamento.

Se si prefissano qualcosa, infatti, i nati sotto il segno dell’Acquario fanno di tutto per raggiungerla o per rimanere su quel binario.

Non si tratta di persone che hanno intenti malevoli o che decidono di fare qualcosa per il puro gusto di farla, questo no.

Gli Acquario sono persone che hanno le idee chiare e che scelgono molto presto, nella vita, il loro “ruolo“.

Credono che tutti dovrebbero avere un ruolo, anzi, e fanno di tutto per aderire il più possibile a quello che hanno scelto per sé.

L’Acquario si comporterà sempre in maniera “morale” ma seguendo la sua propria: impossibile fargli tradire i suoi principi, anche se lo mettono in una posizione di svantaggio!