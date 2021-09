Scopriamo subito quali sono i cinque segni zodiacali che amano l’autunno: potrai condividere con loro l’amore per le zucche!

Temperature bollenti, giornate al mare, abbronzature da urlo: ci sono persone che reputano tutti questi elementi una vera maledizione!

Anche se l’autunno inizia, ufficialmente, il 21 di Settembre, tantissimi amanti dell’autunno iniziano a fare il conto alla rovescia dal 15 d’Agosto.

Per cosa? Ah ma semplicemente per l’inizio della loro stagione preferita!

Se anche tu sei tra coloro che non vedono l’ora di indossare la giacca, comprare delle zucche e gustare finalmente una zuppa calda, questa è la classifica dell’oroscopo che fa per te.

Pronto a trovare… i tuoi nuovi amici?

I segni zodiacali che amano l’autunno: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Bene, finalmente il 21 Settembre è arrivato e passato: puoi iniziare a tirare fuori i tuoi vestiti autunnali!

Tra capi colorati d’arancione e cappotti cammello, scarpe chiuse e sciarpe è finalmente iniziata la stagione degli amanti dell’autunno.

Ci sono persone che non vedono l’ora l’estate finisca per potersi buttare a capofitto nella stagione che preferiscono!

Cumuli di foglie secche da far scrocchiare sotto gli stivaletti, giacche leggere e temperature al di sotto dei venticinque gradi: questa sì che è vita!

Se ti riconosci in questo ritratto, allora con ogni probabilità fai parte della classifica di oggi, quella dei segni zodiacali che amano l’autunno.

Non pensi sia meglio scoprire tutte e cinque le posizioni, nel tentativo di trovare nuovi amici che capiscano il tuo amore per l’autunno?

Bilancia: quinto posto

Un thè caldo, un buon libro ed una poltrona vicino alla finestra. I nati sotto il segno della Bilancia non hanno bisogno di nient’altro appena inizia l’autunno!

Certo, questo è il segno cardinale dell’autunno, a cui appartiene il primo “passaggio” dall’estate alla stagione fredda. Impossibile, quindi, che la Bilancia non ami la sua stagione!

Il fatto di poter iniziare a stare a casa con calma, magari circondati da amici, dopo un’estate passata a fare festa è meraviglioso per la Bilancia.

Anelano ad un momento di calma e di raccoglimento e l’autunno è proprio quello che fa per loro!

Vergine: quarto posto

Trucco colato, macchie di sudore sotto le ascelle, mare e sabbia, salsedine e sole a picco: la Vergine non ce la fa veramente più.

Basta! Quello che vogliono i nati sotto questo segno è poter mostrare a tutti quanto facilmente sono “perfetti“.

Qual è il modo migliore di farlo se non… con l’autunno? Per la Vergine, abituata a mantenere sempre un aspetto favoloso, l’autunno è decisamente la stagione migliore dove mettere in mostra il proprio stile.

I capelli sono sempre in ordine, non si suda più così tanto, possono sfoggiare le loro giacche favolose e… finalmente non devono correre avanti e indietro dal mare! Meglio di così!

Sagittario: terzo posto

Anche per il Sagittario, l’autunno è un momento decisamente fantastico. I Sagittario, infatti, “possiedono” l’ultima parte della stagione autunnale, poco prima che diventi veramente inverno.

Per il Sagittario, l’autunno, rappresenta l’ultimo momento prima delle… tenebre e del freddo!

Questa stagione, per i nati sotto il Sagittario, è una delle migliori. C’è ancora luce e bellissime giornate, si possono ancora vivere avventure con gli amici (anzi, si possono vivere senza morire di caldo!) e la vita e gli impegni iniziano di nuovo.

Insomma: una stagione perfetta per chi ha sempre un occhio al lato positivo delle cose: proprio come fa il Sagittario!

Capricorno: secondo posto

Per quanto sia un segno “invernale”, il Capricorno apprezza enormemente l’autunno. L’inverno, generalmente, ai Capricorno non piace molto! Per loro, una stagione come l’autunno che è mitigata dal passaggio dall’estate alla stagione più fredda, è semplicemente perfetta.

Innanzitutto, con l’autunno c’è la possibilità (dopo tanto meritato oziare) di rientrare al lavoro.

Finalmente non si suda tutto il tempo e si può uscire, andare in giro, lavorare ma anche stare con gli amici e con i propri cari senza affaticarsi.

Per il Capricorno, quindi, l’autunno è una delle stagioni migliori di tutto l’anno! Non hanno tempo per il caldo infernale e neanche per il freddo polare.

La primavera li lascia “tiepidi” ed allora solo l’autunno può essere la stagione preferita dai Capricorno: in questi mesi sono più felici che mai. Meglio sfruttare la situazione per… chiedere al Capricorno quello che volete!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni che amano l’autunno

Non c’è niente da fare: lo Scorpione è il vero e proprio “alfiere” dell’autunno.

(Letteralmente ed anche metaforicamente: sono nati nella metà piena di questa stagione, dopotutto!).

Per lo Scorpione, l’autunno rappresenta la stagione migliore nella quale trovarsi (e sono, quindi, molto più felici del normale).

Non solo c’è il loro compleanno che è un qualcosa che i nati sotto lo Scorpione aspettano sempre con ansia, per poter tirare le somme della propria vita e stabilire progetti futuri.

No, l’autunno rappresenta anche la stagione che racchiude perfettamente l’essenza dello Scorpione.

Sì, è vero, bisogna riprendere a lavorare (attività che lo Scorpione non disdegna minimamente) ma finalmente si ritorna alla comodità che lo Scorpione tanto anela!

Sonnellini sotto il piumone, maglioni di lana, cioccolata calda da bere: per lo Scorpione, questa stagione, è veramente quella perfetta!

Lo Scorpione ama profondamente l’autunno e tutte le sue caratteristiche: i cieli che ingrigiscono come le giornate di sole, il vento più freddo che lo rivitalizza come il caldo sorprendente di un’ultima giornata estiva.

Se volete conquistare il suo cuore, portatelo a fare una passeggiata nei boschi durante l’autunno: non scordatevi, però, di aggiungere anche un buon pranzo in una trattoria tipica ed un sonnellino pomeridiano sotto una coperta!