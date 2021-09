Grande Fratello Vip, panico tra i concorrenti. Signorini una furia: “Adesso basta!”

Al Grande Fratello Vip è scattato il panico tra i concorrenti durante la diretta. Alfonso Signorini ha perso la calma e ha rivelato tutto.

Al Grande Fratello Vip questa sera è successo l’imprevedibile. Alfonso Signorini, durante il corso della diretta, ha perso la calma e si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i suoi concorrenti. Il motivo?

Partiamo con calma. Durante il corso di questa diretta il conduttore ha permesso a Davide Silvestri di poter avere un confronto con tutti i suoi compagni di viaggio che lo hanno votato per andare in nomination. Andrea Casalino non si è di certo tirato indietro ed ha confidato di esserci rimasto piuttosto male per la reazione dell’attore, in quanto lo ha definito un pagliaccio soltanto per averlo votato.

Oltre a chiedere il suo parere, Alfonso ha chiesto gli interventi degli altri vippone che hanno mandato Davide al televoto, ma tutti si sono tirati indietro, affermando di aver risolto ogni problema con il diretto interessato. Questa frase però ha mandato su giri Alfonso che si è lasciato andare ad un duro sfogo al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, contratto choc: in casa svelano tutto!

Alfonso Signorini perde la calma al Grande Fratello Vip: gelo tra i concorrenti

Alfonso Signorini ha dichiarato di essere stufo come ad ogni edizione, ogni qual volta che viene chiesto un parere in merito a quanto si dice in confessionale ai suoi concorrenti, questi rispondano che è già stato tutto chiarito e che non c’è assolutamente più nulla da dire sulla questione.

Il padrone di casa ha trovato questa dichiarazione piuttosto fasulla, in quanto nei confessionali loro continuerebbero a parlare male l’uno dell’altro.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Eletti, agghiacciante retroscena: emerge tutto in diretta al GF Vip

“Adesso basta!” ha tuonato il conduttore. “Ogni volta che c’è qualcosa da dire, dite sempre che avete chiarito ma poi in confessionale ne dite di ogni“ ha proseguito Alfonso, riferendosi in particolar modo a Sophie Codegoni, che era stata interpellata poco prima.

“No, se mi lasciate parlare vi spiego” ha risposto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Intendevo dire che a me non è piaciuto il suo modo di reagire alla nomination, ma ne abbiamo parlato” ha poi concluso, ma Alfonso Signorini al GF Vip non è sembrato essere particolarmente contento della risposta data ed ha preferito proseguire con il resto della puntata, stufo degli atteggiamenti dei concorrenti che pur di non esporsi e perdere, forse, consensi evitano di dire quello che realmente pensano.

I concorrenti sono rimasti senza parole, in quanto non si sarebbero mai aspettati una simile reazione da parte di Alfonso durante il corso della diretta di questa sera.