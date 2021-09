Tommaso Eletti, agghiacciante retroscena: emerge tutto in diretta al GF Vip

Tommaso Eletti è stato il protagonista di un’agghiacciante retroscena al Grande Fratello Vip che ha lasciato i suoi compagni senza parole.

Tommaso Eletti è uno dei protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip, ma questa sera potrebbe abbandonare il programma in maniera definitiva in quanto è tra i concorrenti in nomination. Per questo motivo, prima di scoprire la scelta del pubblico del piccolo schermo, Alfonso Signorini ha pensato di fargli avere un confronto con la sua ex fidanzata Valentina Nulli.

Quest’ultima non ci è andata affatto leggera, rivelando che il suo ex dopo la partecipazione a Temptation Island l’avrebbe insultata e minacciata privatamente e che tutto quello che sta dicendo lui durante il corso della sua esperienza nella Casa corrisponderebbe al falso.

Alfonso Signorini ha dovuto però interrompere il loro confronto, in quanto costretto a mandare in onda la pubblicità ed è proprio qui che Tommaso Eletti al GF Vip si è lasciato andare a qualcosa che non avrebbe dovuto.

LEGGI ANCHE –> Mediaset, drastica decisione in arrivo: cambia tutto per i telespettatori

GF Vip, Tommaso Eletti rimproverato in diretta: non avrebbe dovuto farlo

Alfonso Signorini ha dato vita al nuovo e definitivo confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli al Grande Fratello Vip, ma quando è stato costretto a mandare in onda la pubblicità, ha ricordato al suo vippone che fosse freezzato e per questo motivo non avrebbe potuto commentare o dire nulla fin quando non riprendevano il collegamento.

Tommaso, però, non ha rispettato quanto richiesto al padrone di casa ed ha iniziato a commentare il confronto avuto poco prima con la sua ex fidanzata: “Io lo sapevo” ha esclamato. “Ora ho avuto ancora di più la conferma di quello che pensavo di lei” ha poi concluso fin quando non è stato subito interrotto dalla produzione e dai suoi compagni di viaggio.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, daytime del 24/09/21: Alex Belli distrutto, il dramma che lo ha segnato

Tutti gli hanno ricordato che in quel momento era freezzato, ma lui ha continuato con il suo sfogo fin quando non ha compreso che avrebbe dovuto smettere. In quanto non solo stava violando le regole del gioco, ma se durante il corso della serata avrebbe avuto l’opportunità di proseguire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia sarebbe stato punito.

Non appena ritornati in onda, Tommaso Eletti ha ripreso il confronto con Valentina Nulli, ma di fronte alle sue accuse prima ha chiesto il diritto di replica e poi ha subito confidato che non aveva nulla da dire perchè la scena che gli si è presentata davanti era incommentabile.

Valentina è ferma, decisa, chiara: è lontana dal rapporto che aveva con Tommaso. Ed è davvero il momento del chiarimento finale. #GFVIP pic.twitter.com/7nVHJFhRY2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Tommaso Eletti al GF Vip si è trovato faccia a faccia con la sua ex, che non gliele ha di certo mandate a dire, rivelando agghiaccianti retroscena come le minacce e gli insulti che le avrebbe inviato privatamente.