Mediaset, drastica decisione in arrivo: cambia tutto per i telespettatori

Mediaset, drastica decisione in arrivo da parte dei vertici dell’azienda dopo gli ultimi risultati: cambia tutto per i telespettatori.

Il palinsesto di Mediaset delle prossime settimane potrebbe cambiare a causa degli ascolti poco soddisfacenti. Secondo quanto fa sapere in esclusiva TvBlog, infatti, Star in the star, il calebrity game condotto da Ilary Blasi, potrebbe avere vita breve a causa degli ascolti che non convincono e continuano a scendere.

Se la prima puntata è stata seguita da 1.947.000 telespettatori con uno share 11.02%, la seconda puntata ha raccolto 1.816.000 spettatori davanti ai teleschermi pari all’11.5% di share. I risultati sarebbero molto lontani da quelli che si aspettavano i vertici di Mediaset che potrebbero prendere anche una clamorosa decisione.

Mediaset: Star in the star a rischio?

Star in the Star, il celebrity game che ha riportato in tv Ilary Blasi dopo l’Isola dei Famosi, potrebbe chiudere per flop. Il programma non sta convincendo il pubblico che lo considera un mix di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. Gli ascolti delle prime due puntate non sarebbero all’altezza delle aspettative e Mediaset potrebbe decidere di chiuderlo in largo anticipo rispetto al previsto.

LEGGI ANCHE—>Amici, cambia tutto: l’ultima decisione di Mediaset e le prime critiche della Celentano

“I piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata. Immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto. Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano”, si legge su Tv Blog.

LEGGI ANCHE—>E’ la nuova star di Mediaset, ma sapete come è iniziata la carriera di Veronica Gentili? Incredibile

Nulla di ufficiale, per il momento, come puntualizza Tv Blog, ma lo show di Ilary Blasi potrebbe chiudere in netto anticipo rispetto al previsto. Andrà davvero così o le cose cambieranno ancora nei prossimi giorni?