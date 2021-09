Diamo uno sguardo alla classifica dei segni zodiacali più energici dell’oroscopo: magari troverai qualcuno per fare jogging insieme!

La sveglia suona ma tu sei già in piedi. Occhi spalancati, lenzuola buttate in aria nell’impeto di alzarti dal letto.

Colazione? Certo che sì anche se prima devi fare yoga, uscire a correre, farti la doccia e poi prepararti per una nuova giornata!

Nel frattempo, il tuo partner dorme ancora con la testa sotto le lenzuola e grugnisce disperato quando lo invogli ad alzarsi.

Tu stai già preparando il pranzo da portare a lavoro, vestito di tutto punto e felicissimo, quando lui si alza con gli occhi ancora incrostati di sonno.

Non c’è niente da fare: evidentemente tu sei una persona energica e lui… beh un po’ meno!

I segni zodiacali più energici dell’oroscopo: scopriamo insieme la classifica di oggi

Frullati proteici, jogging a tutte le ore, nessun problema a svegliarsi o anche a rimanere in piedi ed attivi tutta la notte.

Dicci la verità: sei uno dei cinque segni zodiacali fra i più energici di tutto l’oroscopo!

Non riesci veramente a stare fermo neanche per un attimo e gli altri faticano a starti dietro.

Sei una di quelle persone che ha sempre il sorriso sulle labbra e che quando arriva in ufficio di lunedì mattina è già di buon’umore.

(Ma come fai?).

Oggi, quindi, abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinque segni zodiacali energici e vedere se (oltre a te) ci sono altre persone che non vedono l’ora di svegliarsi alle sei del mattino.

Magari, in questa classifica, troverai dei nuovi ed insospettabili amici! Potrete svegliarvi presto o fare numerose attività prima dell’ora di pranzo senza per questo mettere a repentaglio la tua relazione con genitori, partner e amici.

Che ne dici: vale la pena dare un’occhiata?

Sagittario: quinto posto

Nonostante non siano propriamente energici da sveglia alle sei del mattino, i nati sotto il segno del Sagittario conoscono altre maniere per alimentare il fuoco che sentono dentro!

Sempre coinvolti in qualche progetto, intenti a fare qualcosa di pratico che possa essere visto o toccato dagli altri, i nati sotto il segno del Sagittario sanno essere veramente energici!

Il Sagittario si appassiona, con tutto il cuore, a qualcosa: non ha bisogno di pause o di momenti di calma. C’è sempre qualcosa che lo entusiasma nella vita!

Ecco, quindi, che avere a che fare con un Sagittario vuol dire anche appassionarsi insieme a lui dei suoi interessi: altrimenti è impossibile tenerne traccia!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine disprezzano decisamente la pigrizia e sono sempre attivi. Che si tratti di prendersi cura di sé stessi (corsa al mattino, cucinare sano, fare yoga o sport dopo lavoro), i nati sotto il segno della Vergine saranno sempre in prima fila.

Amano alzarsi presto, avere tempo per curare tutto di loro ma anche del proprio lavoro o dei propri compiti.

Hanno una grande energia che mettono in tutto quello che fanno: per la Vergine, ogni cosa deve essere perfetta e, per questo motivo, ogni cosa deve essere fatta con grande energia!

Bilancia: terzo posto

Sveglia! Bisogna andare! I nati sotto il segno della Bilancia conquistano il primo gradino del podio della nostra classifica dei segni più energici dello zodiaco perché sono estremamente pieni di energia… quando vogliono!

A fronte di lunghi periodi di calma, nei quali i nati sotto il segno della Bilancia ricaricano le pile e si prendono del tempo per sé, le Bilancia possono essere veramente energetici.

Bisogna andare sempre da qualche parte, uscire con gli amici, parlare con qualcuno, proporre un progetto. Non hanno tempo per fermarsi e riflettere sulle cose, bisogna sempre fare.

La Bilancia, quando vuole, è un segno che ha energia da vendere: da questo punto di vista, sono veramente invidiabili!

Leone: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Leone hanno tantissima energia, così tanta che a volte non sanno bene neanche che cosa farsene!

Il Leone, infatti, è uno di quei segni che deve sempre avere qualcosa da fare, pena la maledizione di trasformarsi… proprio in un leone in gabbia!

Se non possono andare in palestra o a correre, i nati sotto il segno del Leone devono scrivere o suonare uno strumento, creare un dipinto od una scultura oppure rifare tutto l’arredamento di casa.

Non riescono assolutamente a stare fermi: il weekend, secondo gli altri, è fatto per riposare? Assolutamente no!

Bisogna uscire di casa ed andare ad esplorare posti nuovi e sconosciuti.

I nati sotto il segno del Leone sono persone che hanno veramente una grande energia, che devono bruciare il prima possibile.

Il fuoco che hanno dentro non si spegne facilmente e proprio per questo cercano di tenersi occupati il più possibile. Meglio dare al Leone qualcosa da fare: non volete certo che si arrabbi!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più energici

Se conoscete un Ariete allora sapete già che cosa vuol dire essere suo amico, suo parente o suo partner. Se non lo conoscete, però, ve lo diciamo noi: vuol dire non avere mai un attimo di pace!

L’Ariete è uno di quei segni che ha il cervello sempre a mille: è sempre successo qualcosa o sta per succedere qualcosa che occupa tutta la loro attenzione!

Oltre a districarsi tra numerosi tipi di relazioni sociali ed essere sempre in giro, i nati sotto il segno dell’Ariete amano impegnare le loro energie nel lavoro e nei loro hobbies.

Sono persone che hanno sempre impegni ed un’agenda fittissima nella quale spesso non riescono ad inserire dei momenti di puro relax.

Per l’Ariete, stare fermi, vuol dire perdere tempo; perdere tempo, contestualmente, vuol dire perdere ore preziose di vita!

Ecco quindi che l’Ariete non si ferma veramente mai: per loro non esiste la possibilità di passare anche solo un minuto senza qualcosa da fare!

Per conquistarlo bisogna essere altrettanto impegnati quanto lui: l’Ariete guarda con sconcerto a tutte le persone che amano rilassarsi!