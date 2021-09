Ecco i segreti della Casa del Grande Fratello Vip. Tutto quello che succede dietro le telecamere

Il Grande Fratello Vip è iniziato da due settimane ed è già sulla bocca di tutti. Il cast è al completo: tutti e 22 i vip sono entrati nella Casa più spiata d’Italia e stanno già iniziando le prime litigate e a sbocciare i primi amori.

Ma vediamo insieme cosa accade dietro alle telecamere e quale sono gli obblighi e gli impegni a cui devono pensare i coinquilini

Grande Fratello Vip: ecco cosa succede dietro le telecamere

Quando entri all’interno del Grande Fratello Vip devi imparare a convivere e renderti utile in casa.

Devi riuscire a sopravvivere in un edificio di 825 metri quadri con altre 21 persone e con i pochi soldi che ti dà la produzione.

E’ proprio quest’ultima che ha raccontato cosa avviene dietro le telecamere durante l’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni.

Partiamo dalle pulizie della casa. Di ciò se ne occupano proprio i coinquilini del reality e una volta a settimana la produzione sanifica l’abitazione.

Questo viene fatto: “Nel caso in cui dovesse entrare qualcuno dello staff per causa di forza maggiore“.

Gli autori pagano di tasca loro e consegnano direttamente detersivi, strofinacci e spugne ai concorrenti.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, confessione dolorosa della gieffina

Le lenzuola, le federe e gli asciugamani possono essere cambiati una volta a settimana e per pulirle hanno a disposizione una lavatrice. Inoltre hanno l’asciugatrice e il ferro da stiro, ma non dispongono della lavastoviglie.

I concorrenti, prime di entrare al Grande Fratello, devono lasciare i loro telefoni e effetti personali alla produzione. Questi li terranno sigillati in cassaforte fino a quando non usciranno dalla casa.

Il cast può decidere che vestiti portare dentro l’abitazione ed è importante non avere marchi in vista sugli indumenti. Gli unici sponsor accettabili sono quelli della casa di produzione.

I parenti e gli amici si occupano del consegnare gli abiti per la puntata serale, ma sono i concorrenti e i manager a richiederli direttamente in confessionale.

“Nel piccolo trolley che si portano da casa possono mettere tutto l’abbigliamento di cui hanno bisogno” spiegano gli autori.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, panico tra i concorrenti. Signorini una furia: “Adesso basta!”

E’ proprio il concorrente ad occuparsi dell’acconciatura e del trucco senza aiuto di una persone che lo svolge di professione. Ciò serve anche a far passare il tempo più velocemente e a sponsorizzare i prodotti inviati da Mediaset.

La spesa viene fatta una volta a settimana e la lista viene stilata direttamente dal singolo coinquilino. Ognuno di loro ha a disposizione 20 euro: è uguale per tutti, sia persone intolleranti, che allergiche, sia vegetariane.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, contratto choc: in casa svelano tutto!

L’aria condizionata viene mantenuta costante a 22 gradi e la può controllare solo la produzione. Per cambiare temperatura, il cast deve essere unanime e richiederlo in confessionale.

Per tutti è a disposizione il kit di primo soccorso con cerotti, disinfettanti, etc. e possono richiedere aiuto medico ad un dottore disponibile in nella totalità delle 24 ore.

Il cast del Grande Fratello Vip non è in vacanza! Devono comunque imparare a collaborare e a condividere gli spazi, proprio come una casa vera