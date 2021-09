Grande Fratello Vip, confessione dolorosa della gieffina

Al Grande Fratello Vip è arrivata la confessione di una delle concorrenti più in vista: perchè sta male e cos’è che la preoccupa tanto

Sono passate ormai due settimane dall’ingresso dei concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In questa edizione, che si preannuncia essere la più lunga della storia, gli inquilini dovranno essere molto bravi a gestire le emozioni e controllare i momenti di sconforto e di tristezza se vorranno avere una possibilità di vittoria.

C’è chi, però, dopo pochi giorni, ha già dato parecchi segnali di insofferenza. Parliamo ad esempio di Francesca Cipriani che in più di un’occasione ha dimostrato un certo malessere nella casa ed è scoppiata a piangere.

Strano per chi come lei che ha già partecipato ad un’altra edizione del reality trovarsi così in difficoltà, ma da qualche anno a questa parte la sua vita privata è molto cambiata e Francesca ha confessato di sentirsi molto insicura. La sua paura è legata ad un eventuale tradimento del fidanzato Alessandro Rossi, e anche se le altre coinquiline hanno cercato di tranquillizzarla per ora la Cipriani non ha voluto sentir ragioni.

A preoccupare l’ex pupa c’è anche un altro problema, relativo a sua madre. Poco prima di entrare nella casa Francesca aveva rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui aveva spiegato tutto.

Grande Fratello Vip, le preoccupazioni di Francesca Cipriani: cosa la rende triste

La gieffina, nella sua chiacchierata con i giornalisti del settimanale di tv e gossip, aveva raccontato delle condizioni di sua madre: “Purtroppo la mamma è malata di cuore, anche se per fortuna ora sta meglio…Sicuramente lei mi mancherà di più…”.

La Cipriani ha svelato che sua madre non versa in buone condizioni di salute e che ha dovuto mettere diversi stent al cuore. Gli autori del Grande Fratello Vip ovviamente sono stati allertati e sono al corrente di questa situazione, ed in caso di qualsiasi tipo di problema sarebbero pronti ad avvisare Francesca: “Nella Casa mi avvertirebbero subito…Mi dispiace tanto non sentirla (riferito alla madre, ndr)”.

Ad ogni modo, come è umano che sia, la gieffina continua ad essere tormentata dai pensieri. Riuscirà a farsi forza e trovare un nuovo equilibrio oppure cederà alla tentazione di abbandonare la casa?