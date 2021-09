Bomba su Lulù Selassiè: salta fuori tutto al Gf Vip dopo il bacio con Manuel

Lulù Selassiè ha mentito a Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip? In rete è spuntato un retroscena che ha gelato il pubblico da casa.

Lulù Selassiè è una delle tre principesse che fanno parte di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

La concorrente è subito stata notata dal pubblico del piccolo schermo per la sua innata simpatia, ma anche perchè nelle scorse ore ha baciato Manuel Bortuzzo. I due si sono lasciati andare a parecchie tenerezze e sembrerebbero essere presi davvero l’uno dall’altra e ai telespettatori questa possibile coppia piace e non poco

Peccato che nelle scorse ore è stato insinuato un pesante dubbio nei confronti della concorrente. In quanto sembrerebbe che Lulù abbia qualcuno al di fuori del GF Vip e a confidarlo sarebbe stata lei stessa poco dopo il bacio con lo sportivo.

Grande Fratello Vip, una segnalazione cambia tutto: Lulù Selassiè ha mentito?

Il tutto è iniziato poco dopo il bacio con Manuel Bortuzzo, in quanto Lulù al Grande Fratello Vip avrebbe parlato, come riportato anche da Alessandro Rosica su Instagram, esperto per eccellenza di gossip e cronaca rosa, di un certo Luca che la starebbe aspettando al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tant’è che lei lo avrebbe perfino chiamato “il suo Luca”.

La concorrente, è bene specificare, che non ha aggiunto altri dettagli in merito a questo legame, ma sul web la notizia è già diventata virale e in molti hanno iniziato a sospettare della sincerità della concorrente nei confronti del nuotatore. Anche se l’opinionista Sonia Bruganelli non solo crede nella buona fede di Lulù, ma ritiene che lei sia anche più presa rispetto a Manuel.

Lulù Selassiè ha mentito al GF Vip sulla sua vita sentimentale? La confessione della gieffina ha diviso gli utenti della rete, ma sicuramente con il passare delle settimane si avranno maggiori chiarimenti in merito al rapporto della principessa con il suo Luca.